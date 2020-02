Spurs vidare i cupen - vände galna matchen

Efter 1-1 i Southampton fick Tottenham chansen att avancera till FA-cupens femterunda på hemmaplan.

Och man fick en drömstart på omspelet.

Redan i den tolfte minuten tog Spurs ledningen efter att den olycklige Jack Stephens styrt in bollen i eget mål. Gästerna skulle dock komma tillbaka och tio minuter innan halvtidsvilan kom kvitteringen genom Shane Long.

Ett oavgjort resultat hade inneburit förlängning, men Southampton gick för segern under ordinarie tid och fick också in det blytunga 2-1-målet med 20 minuter kvar att spela. Målskytt? Lagets skyttekung Danny Ings. som hittills har öst in 14 mål i Premier League den här säsongen.

Tottenham vidare i FA-cupen efter rysare

Tottenham var piskat att göra minst ett mål till för att inte vara utslaget och med tolv minuter kvar av ordinarie tid stod det fortfarande 1-2. Då klev Lucas Moura fram och placerade in 2-2 invid Angus Gunns högra stolpe.

Samme Gunn skulle ett par minuter senare bli stor syndabock för sitt Southampton, då han fällde en framrusande Heung-Min Son i straffområdet. Sydkoreanen tog själv hand om straffsparken och placerade in 3-2 i samma hörn som Moura.

Målet, som kom till i den 87:e minuten, blev också matchens sista och nu väntar Norwich City för Tottenham i FA-cupens femterunda.

I slutet av den första halvleken utspelades riktigt otäcka scener då gästernas James Ward-Prowse kolliderade med Ryan Sessegnon. Den 25-årige Saints-mittfältaren vred sig i plågor och fick behandlas med syrgas på planen.

Flertalet lagkamrater samlades runt Ward-Prowse och enligt Daily Mail skrek Shane Long förfärat:

”Fan, du kan se hans jävla ben!”.