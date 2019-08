Under onsdagen blev Emil Krafths övergång från franska SC Amiens till Newcastle United i Premier League officiell.

Landslagets högerback skrev under ett fyraårskontrakt och presenterades vid lunchtid som nye managerns Steve Bruces senaste nyförvärv.

- När en Premier League-klubb vill ha dig så blir du så klart lycklig. Jag vet att Newcastle är en stor klubb, så jag är väldigt nöjd med att skriva på för dem, säger Krafth till klubbens hemsida.

Samtidigt hyllas han av lagets nye manager Steve Burce.

– Han har bra längd för en ytterback, pratar fantastiskt bra engelska och är en väldigt bra spelare. Han är ett riktigt bra köp, säger han.

Kaos innan det var klart

Affären föregicks av ett lättare kaos och det såg länge ut som affären skulle spricka och Krafth skulle gå miste om sin drömflytt.

- Det började med att Newcastle scoutade honom i en träningsmatch i England för cirka två veckor sedan. Då läckte det ut i engelsk press att han var på Newcastles radar.

- Sedan lade Newcastle ett bud på Emil, trots att det var sagt att det inte skulle lägga speciellt mycket pengar på en högerback. Det var också ett bud som inte var i närheten av vad Amiens skulle sälja honom för.

- Newcastle chefsscout och manager Steve Bruce låg dock på för att en värvning skulle bli av och lyckades övertyga styrelsen om att lägga pengar på en högerback. Men trots att vi förhandlade i över en vecka kom vi inte överens, säger Emil Krafths agent Patrick Mörk .

Affären var död

Affären var för några dagar sedan helt död, då Newcastle då hade beslutat sig för att inte lägga upp speciellt mycket pengar för en ytterback.

- Så i måndags åkte jag ner till Amiens för att sätta mig ner med Emil och diskutera vad nästa steg skulle bli. Vi tog för givet att affären med Newcastle var död och planerade nästa steg.

- Skulle vi omförhandla hans kontrakt i Amiens ? Eller gå för något annat alternativ, trots att Emil varit tydlig med att det var Tyskland, England eller Spanien som gällde.

- Vi var inställda på att Newcastle var kört, säger Mörk.

Samtalet som ändrade allt

Men under en middag med Emil och hans fästmö fick Patrick Mörk ett oväntat besked.

- När vi sitter där på middagen och ska diskutera vad nästa steg för Emil ska bli, får jag ett sms från Newcastle och då drar vi i gång förhandlingarna igen. Vi satt sedan och förhandlade från restaurangen.

- Det var en positiv chock att det verkade lösa sig då. Och i slutet av middagen är alla parter överens och vi får besked att vi så snabbt som möjligt ska sätta oss på ett plan till England för att göra klart det sista.

- Det var som sagt fantastiskt att det löste sig.

11.00 dagen efter sitter sedan Emil Krafth på planet till England och landar under onsdagen för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen. Övergångssumman för Krafth landar på sammanlagt omkring 60 miljoner kronor och klockan 12.00 under Deadline Day presenterads han som Newcastles fjärde värvning under det här sommarfönstret.