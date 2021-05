Solskjaers ilska: ”Det är omöjligt”

Torsdagens semifinal mot Roma var den första av de här fyra matcherna. Manchester United förlorade med 3-2 på Stadio Olimpico, men går ändå vidare till final i Europa League efter att ha vunnit det första mötet med 6-2.

Och nu väntar alltså en intensiv avslutning på säsongen.

Schemat framöver ser ut som följer:

9 maj: Aston Villa.

11 maj: Leicester.

13 maj: Liverpool.

18 maj: Fulham.

23 maj: Wolves.

26 maj: Villarreal.

Sköts upp efter protester

Ole Gunnar Solskjaer är allt annat än nöjd.

– Jag har aldrig hört talas om något liknande, säger han enligt BBC.

– Det här spelschemat har gjorts av människor som aldrig spelat fotboll på den här nivån. Det är fysiskt omöjligt för spelarna.

Solskjaer fortsätter:

– Och vi kommer ju behöva alla spelare i de här matcherna. Men det är bara att ladda om och göra sig redo.

Anledningen till det hektiska schemat är matchen mot Liverpool som skulle spelats i helgen, men blev uppskjuten på grund av att fans tagit sig in på Old Trafford för att protestera. Den matchen är nu intryckt bara två dagar efter mötet med Leicester. Dessutom har United fått in en Europa League-final i schemat.

”En konstig match”

För Solskjaer blir det en chans att vinna sin första titel sen han tog över som tränare för Manchester United.

– Det känns bra att vara framme i final, säger han.

– Vi gjorde framför allt en väldigt bra halvlek på Old Trafford i det första mötet och det är den som gör att vi går vidare. Men att förlora här i Rom, det är jag inte nöjd med.

Solskjaer passar dock på att hylla David De Gea.

– Det var en konstig match. Vi gav dem bollen hela tiden, men som tur var har vi en av världens bästa målvakter. Vi är i final och ser fram emot den 26 maj.