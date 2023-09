Den mest berömda fotbollsrelaterade snusbilden i England har lite mer än sju år på nacken. Inför en EM-match mot Wales klev Jamie Vardy ut från spelarhotellet med en dosa snus i vänsterhanden.

Den detaljen fick enorm uppmärksamhet i England och pressen utredde till och med om snusandet kunde klassas som doping.

Därefter har det blivit vanligare och vanligare. Ashley Cole fångades på bild på en restaurang när han tog en snus. Wayne Rooney filmades under en match när han som tränare för Derby tryckte in en prilla och så sent som början på sommaren kunde man se Manchester Citys brasilianske målvakt Ederson ta en snus under klubbens parad för att fira Champions Leaguesegern.

Ederson (till vänster) tar en snus under Manchester Citys titelfirande. Foto: Manchester City

”Vi vill bättre förstå snustrenden”

Det är väl inte så farligt, kan man lätt tänka som svensk. I England känner de dock inte så.

Redan i mars i år meddelade det engelska spelarfacket PFA att de noterat ett växande antal spelare som snusar och att visa sökt hjälp för sitt beroende. Nu sjösätter de en utredning för att gå till botten med exakt hur utbrett det är – och för att få reda på varför spelarna väljer att snusa.

– Vi vill bättre förstå den här trenden, vad som motiverar spelarna att snusa samt ta reda på om de är införstådda med riskerna att snusa, säger PFA:s hälsoansvarige, Dr Michael Bennett, till BBC.

– Sen kan vi använda den kunskapen för att se till att våra medlemmar är medvetna om de negativa hälsoeffekter som snus kan innebära.

Slår larm – efter bilderna: ”Oroande höga nivåer av snusande

Studien görs i samarbete med Institute for Sport Business på Loughboroughuniversitetet i England. Daniel Read är den som leder studien.

– Det finns en väldigt stor oro i fotbolls-England gällande snusande spelare och den påverkan som snuset kan ha på deras välbefinnande. Vi vill höra spelarna berätta om sitt snusande för att bättre kunna stötta deras såväl fysiska som psykiska välbefinnande.

De första resultaten från studien väntas bli presenterade i slutet av 2023.

