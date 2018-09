Det var en dålig bevarad hemlighet att Everton var på jakt efter Marco Silva. Ryktena fyllde brittisk press, och enligt vissa uppgifter var klubben redo att betala 200 miljoner kronor för att få loss honom från Watford.

I slutändan valde Watford att på eget initiativ göra sig av med Silva, som numera tränar Everton. Men det sista är inte sagt om affären.

Everton utreds

Enligt The Times utreds Everton just nu för att ha använt sig av otillåtna metoder under rekryteringen av Silva. Om man fälls kan man få kraftiga böter – eller till och med poängavdrag.

Everton misstänks för att ha brutit mot reglerna som stipulerar att man ska ha motståndarklubbarnas tillåtelse för att prata och förhandla med deras tränare eller spelare. Nu tvingas hela Everton-ledning, inklusive ägaren Farhad Moshiri, lämna över sin mobiltelefonhistorik för att kunna säkerställa att man inte haft otillåten kontakt med Silva.

Watford har själva ställt sig bakom planerna på en utredning.

"Vi känner att den här situationen inte handlar om att vi ska kompenseras ekonomiskt, utan om principen att man ska säga i från när en Premier League-klubbs handlingar underminerar och skadar en annan klubb", har klubben skrivit i ett uttalande.

Chelsea fälldes för en liknande överträdelse 2005, i samband med att klubben värvade Ashley Cole från Arsenal. Då fick klubben poängavdrag och böter. Dåvarande tränaren José Mourinho och Ashley Cole själv fick också böta.