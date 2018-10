Siffrorna visar sanningen om Mourinhos ”fiasko”

Sommaren 2016 klev José Mourinho in som tränare i Manchester United. Under sin första säsong i klubben värvade han in (bland andra) Zlatan Ibrahimovic och vann två titlar, Ligacupen och Europa League.

Nästa säsong blev titelmässigt tyngre, men United slutade tvåa bakom den suveräna lokalrivalen Manchester City som drog ihop 100 poäng i ligan.

Trots den fina tabellplaceringen höjdes oroliga röster för Uniteds spel under den gångna säsongen. Och efter årets säsongsinledning har kritiken mot José Mourinho varit stenhård.

Mourinho: "Jag är utsatt för en häxjakt"

Inför lördagens 3-2-seger mot Newcastle (United vände underläge 0-2 till seger) så omgärdades Mourinho av rykten som gjorde gällande att han skulle få sparken. Efter matchen menade Mourinho att han var utsatt för en häxjakt.

– En vän till mig sa i morse: Om det regnar i London i morgon, då är det Mourinhos fel. om det är problem med Brexitförhandlingarna är det mitt fel. Jag måste vara redo för det. Ondskan. Det är en tydlig häxjakt. Men det är mitt liv, ett liv jag älskar. Jag kommer älska det till min sista dag.

Och trots segern fortsätter portugisen få kritik.

Alan Shearer kallar United för "pinsamt" och den förre Unitedspelaren Paul Ince menar att Mourinho "måste anpassa sig efter den moderna fotbollsvärlden".

Siffrorna som avslöjar sanningen bakom Mourinhos "fiasko"

Men även om United för närvarande ligger åtta med 13 poäng, sex poäng bakom tabelltoppen i en haltande tabell, så är Mourinhos tid i United knappast något fiasko - i alla fall inte sett till statistiken.

Sky Sports har tagit fram siffror som visar att segern mot Newcastle gör att Mourinhos segerprocent med United är den bästa av alla tränare klubben har haft. Siffrorna visar att Mourinho har vunnit 60,3 procent av sina Unitedmatcher. Legendariska Alex Ferguson vann 60,1 procent av sina matcher med klubben.

Trea på listan är Ernest Mangnall som vann 54,1 procent av sina matcher med United mellan åren 1903 och 1912.

