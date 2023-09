Sheffield United och Everton var utan poäng efter tre omgångar. Men i fjärde matchen för säsongen tog båda lagen en poäng var.

Sheffield United, med Malmö-produkten Anel Ahmedhodzic i startelvan, skulle få en jobbig start när den defensive mittfältaren Abdoulaye Doucouré slog in 1-0 efter bara 14 minuter.

Men två bra avslut från Cameron Archer gjorde att United kunde ta med sig en ledning in i paus, för första gången denna säsong.

Det andra målet var också det som blev minnesvärt med den här matchen.

Kommentatorns sympati för målvakten

21-åringen sköt i väg ett hårt avslut som gick skruvat i stolpen, och sedan in via Jordan Pickfords rygg in i mål.

– Stackars Pickford, vad ska han göra, säger kommentatorn Robert Tennisberg i Viaplay.

I den andra halvleken kvitterade Everton genom en framstormande Arnaut Danjuma och det blev därmed en poäng för båda lagen, för första gången denna säsong.

På tilläggstid lyckades Jordan Pickford med en spektakulär dubbelräddning där han styrde bort en boll som gick via stolpen och ut.