Sätter skräck i Arsenal: ”Läskigt att bli jagad..”

Redan i den 15:e minuten öppnade Phil Foden målskyttet med en soloprestation.

Avslutet gick förvisso in via en Newcastle-försvarare, men transporten in i gästande Newcastles straffområde var desto vackrare.

– Hela aktionen.. det är klass rakt igenom, säger experten Bojan Djordjic i Viaplay.

I den andra halvleken fick inbytte Alexander Isak chansen att kvittera – två gånger om – men bollen ville inte in. I stället kunde Manchester City utöka sin ledning bara minuter senare.

Klassmål av Bernardo Silva

I den 67:e minuten letade sig bollen in till Erling Haaland, som vrickade vidare till Bernardo Silva.

Målet var tydligen historiskt.

Citys 1000:e i Premier League – på hemmaplan.

– Jag är väldigt lycklig eftersom det var en tuff match. Det var ett kritiskt läge av matchen, de gick all in eftersom de behöver poäng och de är väldigt bra den här säsongen, säger Silva.

Han fortsätter:

– Det kommer inte bli enkelt, men vi kommer slåss för alla titlar. Vi får se, vi kan inte fokusera på Arsenal, vi måste göra vårt jobb, om vi inte gör det spelar det ingen roll vad Arsenal gör.

Manchester City vann toppmötet med 2-0 och sätter därmed press på Arsenal. De regerande mästarna är två poäng efter Londonlaget, som dock har en match mindre spelad.

– City kanske inte tappar en enda poäng resten av säsongen. Det betyder att Arsenal måste förändra något. De kan inte segla över mållinjen. Det är läskigt att bli jagad, säger BBC:s expert Dion Dublin.