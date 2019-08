Alexis Sanchez var under lång tid en storstjärna i Premier League när han spottade in mål för sitt Arsenal. Säsongen 2017/18 gick han in på det sista året på sitt kontrakt och uppvaktades flitigt av Manchester City. Men det blev ingen affär mellan City och Arsenal, utan samma vinter valde Sanchez att skriva på för United som gav chilenaren en monsterlön.

Enligt The Athletic kunde Sanchez tjäna 6,6 miljoner kronor i veckan om alla hans bonusar aktiverades. Trots det sågs det i januari 2018 som att United hade stått för en riktig övergångskupp när de stal Sanchez framför ögonen på sin lokalrival.

Men Sanzhez tid i United blev en enorm besvikelse.

Sanningen: Därför dumpar Manchester United Alexis Sanchez

Under sin första vår blev det blygsamma två ligamål på 12 matcher. Många hoppades att Sanchez till den gångna säsongen skulle visa gammal god form, men det blev tvärtom. 20 ligamatcher och ett mål var det enda han mäktade med.

Så nu väljer United, trots att de har en tämligen tunn anfallsuppsättning, att låna ut Sanchez till italienska Inter den här säsongen och de kommer dessutom att betala 40 procent av hans lön under året, motsvarande 70 miljoner kronor.

Det kan på pappret tyckas vara en usel affär från Uniteds sida, men enligt The Athletic har Sanchez varit ett stort problem för stämningen i United och Ole Gunnar Solskjaer ville desperat bli av med honom.

Uppgifter: ”Alexis Sanchez hade inga vänner”

Enligt The Athletic fanns liknande problem redan under hans tid i Arsenal. En anonym källa i klubben som de pratat med beskriver Sanchez som ”en jobbig jävel” och berättar vidare att ”han inte hade några vänner i laget”.

Enligt källor i United var situationen precis likadan i Manchester. Sanchez höll sig helt för sig själv och vägrade socialisera med andra spelare i truppen. Det och det faktum att flera spelare var upprörda över hans höga lön, The Athletic skriver att Paul Pogba, David de Gea och Ander Herrera alla har haft stora problem med att de har eller hade betydligt sämre betalt, ledde till slut till att det blev omöjligt för Sanchez att stanna.

Uniteds hopp nu är att Sanchez ska få fart på karriären igen i Inter så att de i sommar lyckas sälja honom för att på så sätt minimera den ekonomiska förlusten.