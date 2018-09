Sanningen bakom bråket på träningen

Bilderna spreds som en löpeld i sociala medier och blev snabbt till rubriker i medier över hela världen.

Paul Pogba och José Mourinho var uppenbart irriterade på varandra under Manchester Uniteds träning efter chockförlusten mot Derby i ligacupen. I tv-klippet från Sky Sports kunde man se hur Mourinho sa någonting till Pogba som fick honom att reagera starkt.

Men exakt vad handlade bråket egentligen om? Nu har vi fått svaret.

Problem med wifi

Sky Sports har släppt ett nytt tv-klipp där man hör José Mourinho kalla till sig en av sina hjälptränare.

Han frågar: ”När publicerade Paul det där på Instagram?”

Enligt The Sun handlar det om en video där Paul Pogba och lagkompisen Andreas Perreira sitter och skrattar på Old Traffords läktare i samband med matchen mot Derby. Klippet publicerades på Pogbas konto klockan 22.28, alltså strax efter slutsignalen, och väckte en hel del irritation i United-leden.

Pogba och Perreira skrattar på läktaren. Foto: Instagram

Men: Videon spelades in redan i första halvlek, enligt The Sun. Anledningen till att det publicerades först efter matchen var att wifi-nätverket på Old Trafford inte fungerade som det skulle.

Jagas av storklubbar

Situationen mellan Paul Pogba och José Mourinho beskrivs i brittisk press som ”ohållbar” och Pogbas agent Mino Raiola uppges arbeta intensivt med att hitta en flyktväg för den franske stjärnmittfältaren.

Han har under de senaste veckorna främst kopplats ihop med Barcelona. Även Real Madrid och Juventus uppges följa situationen med stort intresse.

