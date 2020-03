I morse spelade över 150 europeiska radiostationer låten You'll never walk alone av Gerry & the Pacemakers samtidigt. Detta som ett uttryck för solidaritet i rådande tider av osäkerhet när coronaviruset sprider sig över i stort sett hela världen.

Låten är i fotbollsvärlden bland annat kopplad till Liverpool som använder den som inmarschlåt på sina hemmamatcher, och idén att radiostationer över hela Europa skulle sluta samman och spela låten exakt samma tid kom från den nederländske radiomannen Sander Hoogendoorn.

– Vi alla behöver göra vad vi kan för att överkomma den här krisen. Därför tänkte jag ”varför kan inte alla morgonprogram på radio spela samma låt på samma tid?”.

– Att vi valde You'll never walk alone är för att den kan rikta sig till de som gör ett fantastiskt jobb inom sjukvården just nu, till de som är sjuka eller till de som inte kan lämna sina hem just nu.

Flera klubbar använder låten

Flera radiostationer i bland annat Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Bulgarien uppges ha spelat låten på fredagsmorgonen.

Liverpool uppmärksammade initiativet på sin Twitter, samtidigt som Celtic redan i går kväll gick ut med att de skulle spela låten på Celtic Park på fredagsmorgonen och livestreama det på sina sociala kanaler.

Även Dortmund, bland många andra klubbar, använder låten som inmarschlåt på sin arena och uppmärksammade initiativet.

