Domen som föll under fredagseftermiddagen var kulmen på en rättslig process som har pågått under en längre tid. Nu visar utgången av rättegången att domaren bedömer att Rebekah Vardy var medveten om att hennes PR-manager läckte Coleen Rooneys privata Instagram-stories.

Domaren säger även att det är troligt att information från Rooney's privata Instagram har läckts via Vardy och hennes PR-person genom att ta skärmbilder och skicka vidare det till pressen. Dessutom skrivs det i domen att analysen visade att Rebekah Vardy uppmuntrade till att läcka uppgifterna och var själv engagerad genom att dela bilderna med sin PR-manager.

Rebekah Vardy kan tvingas betala miljonbelopp

Wayne Rooney och Jamie Vardy har spelat ihop i det engelska landslaget i fotboll. Men sedan några år tillbaka har deras respektive fruar varit i en rättslig tvist – i engelska medier kallad Wagatha Christie. Jamie Vardys fru Rebekah har anklagats av Coleen Rooney för att ha läckt uppgifter om familjen Rooney till tabloiden The Sun som lett till skandalrubriker.

The Guardian skriver att Rooney har påstått att hennes privata Instagram-stories läckts till tidningen via Vardy. Dessutom ska enligt rykten, en mobiltelefon ha tappats bort, eller dumpats i Nordsjön, beroende på vilken sida av fallet betraktaren står på.



Efter det har Rebekah Vardy valt att stämma Coleen Rooney för förtal. Samtidigt har Vardy uppgett att hon inte har läckt några uppgifter, men att det kan vara så att hennes PR-agent kan ha läckt uppgifter till The Sun.

Våren 2021 skrev The Sun om att Vardy har budgeterat för runt 10 miljoner svenska kronor i rättegångskostnader, vilket hon nu enligt uppgifter i England kommer att behöva betala efter att ha förlorat fallet i rätten.

