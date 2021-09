Ronaldos mål spelar egentligen ingen roll

Filmen Speed från 1994 handlar om en polis som får i uppdrag att desarmera en bomb på en buss som trafikerar Los Angeles i rusningstrafik. Om hastigheten sänks under 80 kilometer i timmen sprängs bussen.

Det måste man veta för att förstå det roliga när Twitterhumoristen Johnny Sharples skriver: ”Som filmen Speed, men bomben är placerad hos Manchester Uniteds sociala medier-team och den kommer detonera om de inte skriver om Ronaldo minst tre gånger i timmen”.

Det är roligt för att det är så gott som sant. För de av oss som följer Manchester Uniteds diverse konton så har man blivit översköljd av en Ronaldotsunami.

Ronaldo är klar. Ronaldo landar i Manchester. Ronaldo är på plats på Old Trafford. Ronaldo i intervju. Ronaldo med boll. Ronaldo utan boll. Ronaldo i sin nya matchtröja. Ronaldo utan tröja.

Ni fattar.

Men vem kan klandra dem? Det är ju därför han värvades tillbaka.

Ronaldos galna målfacit

Visst, Cristiano Ronaldo är en målskytt av utomjordiskt mått.

Under de tre år han var i Juventus har han (i ligan och Champions League) gjort 27, 35 och 33 mål. Åldern – Ronaldo har hunnit fylla 36 – verkar inte bekomma honom där och när vi summerar den här Premier Leaguesäsongen är jag övertygad om att Ronaldos målfacit kommer att se väldigt bra ut.

Och nu kanske jag får äta upp mina ord i vår när United lyfter en pokal.

Men just målskyttet var knappast Uniteds problem i fjol.

De avslutade säsongen 73 gjorda mål, näst bäst i ligan bakom lokalrivalen City. United problem var snarare bristande balans på mittfältet och en osannolik förmåga att alltid hamna i underläge. Dessutom fanns supertalangen Mason Greenwood i truppen sedan innan. Precis som Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Paul Pogba och Anthony Martial. Så värvade man in Jadon Sancho då förstås.

Offensiv kraft finns det gott om, det var inte främst därför United högg med allt de hade när det stod klart att Ronaldo ville lämna Turin.

Ronaldofeber i Manchester

Nej, Ronaldo värvades tillbaka för något annat.

Dels för hajpen. För att folk skulle brinna och hoppas igen. Och det har de uppenbarligen gjort.

Klubbens Instagraminlägg som förkunnade att Ronaldo var klar för klubben har gillats över 13 miljoner gånger, vilket gör den till den överlägset mest gillade bilden av en idrottsklubb på plattformen.

United har sålt tröjor med nummer sju och Ronaldo på ryggen för runt 2,3 miljarder kronor och journalisterna som bevakar klubben vittnar om att stämningen på Old Trafford i dag var bättre än på många år.

Så till nästa anledning till att Ronaldo värvades in. För att folk ska glömma.

Det är faktiskt bara fyra månader sedan Old Trafford invaderades av ilskna supportrar och toppmötet mot Liverpool ställdes in. Fansen var rasande över att United, tillsammans med en rad andra såväl Premier Leagueklubbar som andra storlag i Europa, hade gått med i den så kallade Superligan. En idé som kort därefter lades ner, eller snarare på is, på grund av kritiken.

Unitedfansen krävde ägarfamiljen Glazers avgång och det kändes faktiskt som att det blåste rejält kring de amerikanska miljardärerna som varit skydda sedan 2005.

Avram Glazer var på plats för första gången på två år

På lördagen var allt gammalt groll, till synes, glömt. Ägaren Avram Glazer var på plats på läktaren för första gången på över två år. Att han valde just Ronaldos återkomst var ingen slump.

För trots att hans närvaro där uppmärksammades yttrades inga protester. I alla fall inga som hördes.

Om det var någon som höjde rösten mot herr Glazer så drunknade dennes protest i det öronbedövande vrålet som uppstod när Ronaldo tagit till vara på ett matchfixningsuselt misstag av Freddie Woodman i Newcastles mål.

Om denne någon försökte igen efter Newcastles kvittering så slog Ronaldo till igen för att på nytt höja decibelnivån på arenan.

Ronaldo tvåmålskytt i comebacken och feststämning på Old Trafford. Ingen tänker på vare sig ägarfamiljen, eller att United fortfarande har problem med mittfältsbalansen.

Avram Glazer log, inbillar jag mig.

Förresten. Någonting som dock inte försvunnit i virrvarret är diskussionen och uppmärksammandet av våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo. I alla fall inte här i Sverige.

Jag blev glad över att Bojan Djordjic ville prata om det i Viaplays sändning av matchen, jag är glad över att min kollega Therese Strömberg skrivit så mästerligt om det. Fortsätt prata om det.