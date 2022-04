Manchester Uniteds hemmamöte med Manchester United kantades av protester och missnöje.

Men hemmalaget fick en flygande start då Anthony Elanga, som gjorde sin åttonde start för Manchester United, spelade fram Cristiano Ronaldo till 1-0 redan efter sju minuter.

– Elanga snappar upp det och sätter den på foten på Ronaldo. Det är taffligt försvarsspel, riktigt taffligt, säger Henrik Strömblad i Viaplay.

Kopierade stjärnans målgest

Tillsammans med Ronaldo sprang Elanga ut mot hörnflaggan och de bägge hoppade upp i luften och genomförde Ronaldos ikoniska målgest.

När Ronaldo knoppade in 2-0 i mitten av den första halvleken såg Manchester United ut att gå mot en säker seger.

Men Norwich ville annat.

Kieran Dowell reducerade i slutsekunderna av den första halvleken och i inledningen av den andra kom kvitteringen då just Dowell hittade Teemu Pukki med en öppnande boll. Den finske anfallaren kom fri med David de Gea och via stolpen prickade han in sitt elfte mål för säsongen.

– Teemu Pukki det är en av spelarna som man inte har råd att ge för stora ytor. Var är vänsterförsvaret i Unitedförsvaret? undrar Henrik Strömblad i Viaplay.

Ronaldo hattrickhjälte

Matchen såg länge ut att sluta med delad pott men med en kvart kvar av matchen fick United frispark.

Fram klev Cristiano Ronaldo och borrade in segermålet bakom Tim Krul.

– Han levererar i match efter match. Och efter lite missmod är det stående ovationer, säger Strömblad.

Hattricket var Ronaldos femtionde i klubblagssammanhang.

– Han slår till med ett hattrick när United väl behöver det. Vilken frispark, säger Strömblad.