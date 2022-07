Supportrar har varit besvikna över Cristiano Ronaldos agerande den senaste tiden. Rykten har florerat att legendaren har gjort vad han kunnat för att få till en flytt. Atlético Madrid och Chelsea har nämnts, där den förstnämnde klubbens supportrar markerat hårt och varit tydliga med att spelaren inte är välkommen.

”CR7 not welcome” stod det på en banderoll som supportrarna visade upp inför en vänskapsmatch mellan Atlético Madrid och Numancia i onsdags. Samtidigt hänger Ronaldos legendstatus löst och Adam Stott, programledare på The United Stand, sa i en intervju med Sky Sports News i veckan att United-supportrar är frågandes till om man vill ha honom i laget efter hur det har sett ut under försäsongen.

Spelar första träningsmatchen på söndag

Intervjun gjordes i samband med att Cristiano Ronaldo skulle göra sin första träning tillbaka i klubben. Man United möter under lördagen Atletico Madrid och på söndag är det match mot Rayo Vallecano. Nu bekräftar portugisen att han är tillgänglig för spel mot den sistnämnde klubben.

”På söndag spelar kungen”, skriver han i en kommentar på ett inlägg på Instagram.

