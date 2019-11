Den 20-årige britten har kopplats ihop med Manchester United under en längre period, och tidigare har engelska medier skrivit att en flytt kan bli aktuell efter säsongen. Men nu ska Manchester Uniteds ledning se flera fördelar med att plocka in Rice redan under vinterfönstret.

Dels hoppas man på mindre konkurrens vid en tidig värvning, samtidigt som Ole Gunnar Solskjaer har efterfrågat en tydligar ersättare till Ander Herrera som lämnat för PSG. Samtidigt ska man i tid vilja säkra upp inför att Nemanja Matic och Paul Pogba kan komma att lämna efter säsongen.

United kan värva Rice för en miljard

Nu skriver Goal att United är öppna för att låta West Ham kräva upp till en miljard kronor i förhandlingarna.

Manchester United har även uppgetts vara på jakt efter en anfallare. Salzburgs succétalang Erling Braut Håland ska ligga nära till hands, bland annat på grund av att han tränades av Solskjaer i norska Molde. Också Juventus Mario Mandzukic har kopplats ihop med en vinterflytt till United.

