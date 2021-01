Rasistiska påhopp – efter skrällförlusten

Victor Nilsson Lindelöf har dragits med ryggproblem och var därmed på bänken i går när Manchester United skulle ta tre enkla poäng hemma mot jumbolaget Sheffield United.

Ersättaren Axel Tuanzebe hade ingen bra dag på jobbet i sin första start för säsongen på hemmaplanen Old Trafford. Manchester United förlorade fiaskoartat och Tuanzebe blev den stora syndabocken när han styrde in Oliver Burkes ledningsmål sent i den andra halvleken. Han byttes sedermera ut till förmån för Donny van de Beek.

Rasistiska kommentarer

Efter matchen var det dock annat som hamnade i fokus. Flertalet personer valde att ta sig in på hans Instagram-konto för att kommentera rasistiska skällsord och symboler på ett två veckor gammalt foto. Sky Sports skrev om detta och har försökt att nå Instagrams ägare Facebook samt antirasistiska organisationen Kick It Out för kommentarer.

Tuanzebe har själv inte kommenterat händelserna.

Manchester United ligger på andra plats i Premier League, en poäng efter serieledaren Manchester City, som har en match mindre spelad.