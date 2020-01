Rashfords ersättare klar: ”Det är ett djupt förfall”

Manchester United har kris på anfallssidan. Klubben var nära att knyta till sig den norske jättetalangen Erling Braut Haaland, som till slut valde att gå till Borussia Dortmund.

Klubben värvade den offensive mittfältaren Bruno Fernandes från Sporting Lisbon tidigare i veckan, men med Marcus Rashford skadad gick de på jakt efter en mer renodlad striker under januarifönstrets sista dag.

The Independent uppgav under fredagen att klubben hade en handfull namn på sin radar under transferfönstrets sista dag. Bland dem PSG:s Edinson Cavani, Southamptons Danny Ings, Napolis Dries Mertens och Norwich finske anfallare Teemu Pukki. Sky skrev även att United fått ett bud nobbat på Bournemoths Joshua King.

Norrmannen ska själv ha varit intresserad av en återkomst till klubben, men det hela ska ha fallit på att Bournemoth inte lyckats säkra en ersättare till King. Uniteds bud ska ha legat på drygt 250 miljoner kronor.

Därefter ska United ha skiftat fokus till nigerianen Odion Ighalo.

30-åringen gjorde 40 mål på 100 matcher i Watford innan han lämnade Premier League och gick till den kinesiska ligan för två år sedan.

”Djupt förfall”

Sent på fredagskvällen, svensk tid, skrev Sky Sports att United och Ighalo var överens om de personliga villkoren, och att affären gällde ett lån med köpoption.

Och med en knapp timme kvar till deadline skrev Sky att affären var i hamn, liksom David Ornstein på The Athletic och Samuel Luckhurst på Manchester Evening News.

Ighalo ska flyga till England under helgen. The Times skriver att Ighalo varit ett fan av United sedan han var liten, och ska ha nobbat erbjudanden från Tottenham och Inter.

– Jag är inte säker på att han är rätt spelare för United. De säger att de vill ha unga spelare. Varför försökte de inte med Danny Ings? Han är någon som liknar Marcus Rashford. Det här är desperation, säger Neil Warnock, tidigare tränare för Crystal Palace och Queens Park Rangers, i Sky Sports sändning.

”Haaland > Cavani > King > Ighalo är ett djupt förfall”, skriver The Times Paul Hirst på Twitter.

”Ett galet sista minuten-hafs”, skriver Telegraph.

”Manchester Uniteds värvningsstrategi är helt galen och klubben måste omorganiseras radikalt för att bli någorlunda modern, men jag tycker att Odion Ighalo, som ersättare på lån, är en ganska bra värvning”, skriver New York Times Rory Smith.

Låneavgiften ska enligt Mirror ligga på 50 miljoner kronor.

