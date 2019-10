Manchester United var i starkt behov av poäng när de på söndagen tog emot Liverpool hemma på Old Trafford. På förhand såg det ut som att ett skadedrabbat United skulle få det tufft mot serieledarna – som dock saknade anfallsstjärnan Mohamed Salah.

Slutet av den första halvleken blev dramatisk – och den svenske backen Victor Nilsson Lindelöf var inblandad i två avgörande situationer.

Först kickade Lindelöf ner Divock Origi på egen planhalva, vilket ledde till att United kunde kontra och göra 1-0. Marcus Rashford skickade in bollen från nära håll efter ett inlägg från Daniel James.

Manchester United – Liverpool slutade 1-1

Lindelöfs duell med Origi gjorde att målet VAR-kollades, men 1-0 kvarstod efter granskningen. Liverpool-tränaren Jürgen Klopp var rasande efter situationen.

Kort senare tog sig Sadio Mané förbi Lindelöf i straffområdet och skickade in bollen i mål. Målet underkändes dock efter VAR-granskning, då bollen gått i mål via Manés hand. United såg länge ut att gå mot seger – men Adam Lallana hittade rätt i den 85:e minuten när han skickade in kvitteringen.

United hade inte behövt släppa in det målet, menade Viasats expert Martin Åslund – och lastade försvararen Marcos Rojo.

– En backlinje som helt tappar konceptet. Han får för sig att släppa både zon-tänket och man-man, i stället försöker han vara hjälte och gå in och bryta. Det är ett hjärnsläpp som gör att det öppnar upp sig, säger han i Viasat.

Klopp: ”Det är inte okej”

Matchen slutade 1-1 och Liverpool leder fortsatt serien före Manchester City. Manchester United kliver upp en placering till plats 13.

Det oavgjorda resultatet innebär även att Liverpool missade chansen att tangera Citys rekord på 18 raka ligasegrar från 2017.

– De var bättre än oss och försvarade sig bra, men i slutändan gjorde de ett mål som visar på alla problem med VAR, säger Klopp i Sky efter matchen.

– Domaren låter spelet fortgå enligt VAR:s regler, och VAR visar att det var kontakt. Men vi kan inte göra någonting åt det. De var tvungna att springa 55-65 meter för att göra målet, men det är fortfarande inte okej.

