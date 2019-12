Pogba saknades när United tog ny seger

På annandagen vann United mot Newcastle. Två dagar senare tog Manchester United sin andra raka seger när Burnley besegrades på bortaplan.

Det första målet kom i slutet av den första halvleken då Anthony Martial höll sig framme. Burnleybacken Charlie Taylor fumlade när han försökte rensa bollen. Andreas Pereira tog vara på tillfället, snodde åt sig bollen och passade sedan Martial som säkert placerade in ledningsmålet precis innan halvtidsvilan.

Manchester United fortsatte att vara det bättre laget i den andra halvleken och bortalaget var nära att utöka sin ledning vid flera tillfällen, och till slut fick Nick Pope i Burnleymålet kapitulera ytterligare en gång.

Rashford utökade

På övertid kom Marcus Rashford fri, fintade förbi Pope och kunde styra in bollen i öppet mål. Det var anfallarens tolfte ligamål för säsongen.

Segern togs dock utan stjärnan Paul Pogba som under säsongen har haft stora skadeproblem, men under de senaste två ligamatcherna har fransmannen fått göra inhopp. Under matchen mot Burnley befann sig dock fransmannen varken på planen eller på bänken.

– Paul har spelat under de två senaste matcherna, samtidigt som han har varit skadad under en längre så det var inte rätt att ta med honom i dag, sa Ole Gunnar Solskjaer till MUTV inför matchen.

VNL spelade hela matchen

Enligt den tidigare storspelaren Joe Cole kan Pogba vara på väg bort från United, och spekulerar i att det kan vara anledningen till varför stjärnan inte spelade.

– Han kanske tittar på januarifönstret där han försöker hitta en utväg. Det är verkligen konstigt att en spelare av hans kaliber inte spelar efter att ha varit borta så länge. Han borde verkligen vara spelsugen, säger Joe Cole i BT Sports sändning.

Victor Nilsson-Lindelöf spelade hela matchen för sitt Manchester United och gjorde en stabil insats.