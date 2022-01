Oväntade namnet har intervjuats av Everton

En rad namn har ryktats bli Evertons tränarlösning sedan Duncan Ferguson som tagit över på korttidsbasis efter Rafa Benitez.

Så väl Wayne Rooney som Graham Potter, José Mourinho och främst Roberto Martinez har uppgetts vara aktuella tidiagre.

Men nu kommer ett minst sagt oväntat namn upp på listan över aktuella tränare, rapporterar Daily Mail.

Enligt den brittiska tidningen har Merseysideklubben intervjuat den före detta storbacken Fabio Cannavaro i sökandet efter en ny huvudtränare.

Som spelare vann 48-åringen bland annat VM-guld med det italienska landslaget 2006. Under sin tid i Parma vann han även flertalet italienska cuptitlar samt var en bärande spelare i Juventus när de vann flertalet titlar i mitten av 2000-talet som de sedan blev ifråntagna.

Han vann även en rad individuella utmärkelser, inklusive Ballon d'Or och FIFA World Player of the year just 2006.

2011 avslutade Cannavaro sin aktiva karriär efter en säsong i Al Ahli i Förenade arabemiraten.

Vann en titel på fem år i Kina

Därefter inledde han sin tränar karriär i just Al Ahli och förde klubben till ett par titlar innan han flyttade vidare till Kina 2014. Där tränade han Guangzhou Evergrande i ett drygt år innan flyttlasset gick vidare till Al-Nassr i Saudiarabien som han tränade i mindre än ett år.

Sedan juni 2016 har Cannavaro haft Kina som sin hemvist. Först ledde han Tianjin Quanjian till uppflyttning till högstaligan och sedan till en tredjeplacering i ligan året efter. Det resulterade i att han utsågs till årets tränare innan han lämnade klubben.

Därefter återvände han till Guangzhou och ledde dem till en ligatitel i Chinese Super League 2019. Under tiden i Guangzhou var han även förbundskapten för det kinesiska landslaget över en kort period. Men i höstas lämnade han det kinesiska klubblaget på nytt och nu är han alltså aktuell för ett nytt tränarjobb.

Detta då den tidigare Real Madrid-försvararen alltså ska ha fört samtal med Everton. Men samtidigt finns det uppenbarligen ett par andra kandidater med mer erfarenhet av tränaruppdrag på europeisk toppnivå i konkurrensen.

Hjulmand: ”Önskar jag hade sagt det”