Den 22-årige norrmannen har spelat 33 matcher för Manchester City.

Och gjort lika många mål.

Erling Haaland har gjort braksuccé i England efter sommarens flytt från Borussia Dortmund. För en vecka sen petade han, i och med sitt 27:e ligamål för säsongen, ner Sergio Agüero från tronen som klubbens främste målskytt under en Premier League-säsong.

Trots jättesuccén är det flera experter som har lyft frågan om City är rätt klubb för Haaland. Trots att han snittar ett mål per match i den ljusblå tröjan är tidigare storspelare so Jamie Carragher och Thierry Henry skeptiska.

– Det kanske låter löjligt. Hans målstatistik är fullständigt fantastisk. Men det är en debatt om han måste anpassa sig till City eller tvärtom. Han måste vänja sig vid Citys spel. Det är inget kontringslag som i Bundesliga, men City.. om de inte spelar bollen oftare så slösar man bort hans talang.

Agentens plan för Haaland

Det är ingen hemlighet att Erling Haaland tidigare flörtat med Real Madrid. Och ska man tro den tidigare Rela Madrid-spelaren Fernando Sanz finns det detaljer som talar för en framtida flytt om två år.

Detta med anledning av en klausul i kontraktet.

– Och det är väldigt gynnsamma villkor för Real Madrid, har Sanz sagt i programmet El Chiringuito.

Att Erling Haaland någon gång kommer representera den spanska jätteklubben är knappast en högoddsare.

Rafaela Pimenta tog över som norrmannens agent efter vännen och kollegan Mino Raiolas död. Och under eventet Financial Times-eventet ”Business of Football Summit” i London säger hon att det är en dröm för Haaland att spela för Real Madrid.

– Det finns Premier League. Och så finns det Real Madrid, säger hon under eventet enligt Daily Mail.

”Real Madrid har något helt unikt”

Och fortsätter:

– Real Madrid har något helt unikt, något som gör det till en drömplats för spelarna. Madrid har bibehållit sin magi. De har inte samma konkurrens i ligan, men de har Champions League.

Tidningen skriver att brasilianskan redan planerar för anfallarens nästa stora flytt.

– På min byrå försöker vi alltid ha en plan. Vi måste ha en plan. Vi måste ha ett mål att sträva mot. Vi jobbar på samma sätt med alla, även om spelaren är 15 år gammal. Vi målar upp kursen för karriären.

Samtidigt medger hon att det är den engelska ligan som har den överlägset största attraktionskraften.

– I början av min karriär kunde jag säga till en spelare att jag skulle ta honom till England. Då kunde de svara ”Vad har jag gjort fel? Varför gillar du inte mig?”. Men nu vill alla till Premier League. Det är deras mål. Folk säger inte City, Chelsea eller Arsenal. De säger Premier League. Och det är första gången under mina 25 år i branschen som så många spelare vill till en liga snarare än till en specifik klubb.