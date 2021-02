Okända kaoset innan ”korkade” tacklingen

Jonathan Woodgates debut för Real Madrid 2005 har länge ansetts vara ett av de värsta debutframträdanden en spelare gjort i modern tid. Engelsmannen gjorde ett spektakulärt självmål innan han blev utvisad i den 65:e minuten mot Athletic Club.

Men, Real Madrid vann ändå den matchen med 3-1, så ingen större skada skedd.

Det kan man inte riktigt säga om Alexandre Jankewitz. Den 19-åriga mittfältaren från Schweiz har sedan han anlände till akademin 2018 hållits som en av Southamptons största talanger och han fick nyligen sina första a-lagsminuter med korta inhopp i såväl FA cupen som Premier League.

Kaosdebut för Jankewitz – utvisad direkt mot United

På tisdagskvällen fick han debutera från start i ligan, detta mot Manchester United på Old Trafford. Då såg Jankewitz till att skriva in sig i historieböckerna.

Matchen var knappt en minut lång när Jankewitz kastade sig in i en tackling mot Scott McTominay som föll till marken i plågor. Domaren visade inte Jankewitz någon pardon utan ynglingen fick syna det röda kortet direkt.

En 10 man starkt Southampton blev sedan fullständigt demolerat av Manchester United med 9-0.

– Det var en korkad tackling av en ung kille och det tar död på allt, säger tränaren Ralph Hasenhüttl.

– Man ser den typen av tacklingar så ofta längre. Jag är bara lättad över att Scott är okej och att han klarade sig undan en allvarlig skada, säger Manchester Unitedtränaren Ole Gunnar Solskjaer.

Krävde att få lämna – kort innan utvisningen

Nu framkommer det uppgifter som med facit i hand ser lätt graverande ut för unge Jankewitz. Enligt The Athletic lämnade han så sent som i onsdags förra veckan in en transferbegäran.

Enligt sajten hade schweizaren blivit frustrerad över att han inte fått chansen i seniorlaget och krävde att få lämna för att få speltid i ett annat lag. Han ska ha känt att vägen in i Hasenhüttls startelva var stängd.

Jankewitz har 18 månader kvar på sitt kontrakt med klubben och frågan är hur de båda parterna, spelaren och klubben, går vidare efter hans mardrömsdebut.