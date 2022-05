I januari 2019 skrev den brittiska tabloiden The Sun om en påstådd bilolycka som Wayne Rooneys fru Coleen Rooney varit inblandad i.

Att nyheten nådde medierna uppskattades däremot inte av Coleen som svarade med att anklaga Rebekah Vardy, gift med Leicesters anfallare Jamie Vardy, för att ha spridit uppgifterna.

Som följd har Rebekah nu stämt Coleen för att ha kommit med falska anklagelser. Samtidigt menar hon hon att Rooney själv delade med sig om händelsen från sin privata Instagram men senare tog bort inlägget.

Från Coleens Rooneys sida menar däremot att Rebekah Vardy förstört bevis genom att förstöra en mobiltelefon och radera viktiga chattloggar. Det hela har mynnat ut i en juridisk process som i brittisk press går under smeknamnet ”Wagatha Christie”.

Rebekah Vardys chattloggar

Just nu pågår rättegången och med det synas spelarfruarnas aktivitet på sociala medier i sömmarna och under fredagen publicerade The Telegraph innehållet från flera konversationer mellan Rebekah Vardy och hennes tidigare rådgivare Caroline Watt.

Bland framgår hur duon diskuterat det faktum att Coleen svarade med att sluta följa Rebekah på sociala medier efter bilolyckan. Vardys respons blev att kalla Coleen för ett könsord innan hon skrev:

”Hon tror det är jag som hittat på historierna om henne”.

Ur chattarna framgår även hur Vardy och Watt gjort narr av Coleen i samband med att The Sun skrev om bilolyckan och vid upprepade tillfällen kallat henne för ”äcklig bitch” och ”trash” i sina konversationer.

”Vilket offer. Stackars Coleen”, skrev Watt varpå Rebekah Vardy svarade med att skicka två skrattande gubbar.

Läckte uppgifter om lagkamrat

Vidare skriver The Telegraph att Rebekah Vardy diskuterat möjligheten att läcka uppgifter om hur hennes makes dåvarande lagkamrat Riyad Mahrez missat träningar med Leicester City.

”Killarna var vansinniga över att Mahrez missat träningarna”, skrev Vardy till Watt.

Rådgivaren uppmanade då henne att kontakta en journalist på Sky Sports och sedan själv erbjudit sig att göra det åt henne.