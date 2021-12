Nollade för första gången sedan april

Liverpool är Manchester Citys främsta titelutmanare.

Men nu verkar Premier League-bucklan vara långt borta.

Under tisdagen gästade de Leicester City på King Power Stadium – och var nära att ta ledningen.

Mohamed Salah fixade en straff drygt en kvart in i matchen. Målsprutan tog själv hand om den – men missade. Kasper Schmeichel stod för en fin räddning. En intensiv första halvlek slutade mållöst.

Första gången på åtta månader

I den andra halvleken byttes Ademola Lookman in, och två minuter senare spräckte han nollan. Lookman drev in i straffområdet och sköt in ledningsmålet bakom Alisson Becker.

Därefter forcerade Liverpool för 1-1, men hemmalaget höll undan och matchen slutade 1-0.

– De förtjänade att vinna. Vi spelade en dålig match och förlorade bollen för många gånger. Det är svårt att förklara varför vi förlorar en sådan här match. Jag har ingen förklaring, säger Jürgen Klopp efter matchen.

Det är första gången sedan april i år som Liverpool misslyckas med att göra mål i en tävlingsmatch. Senast det hände var det mot Real Madrid i Champions League förra säsongen, 14 april. Den matchen slutade 0-0.

Manchester City leder fortsatt tabellen, och har nu sex poäng ner till Liverpool. Båda lagen har spelat 19 matcher.

