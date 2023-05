Newcastle har legat på Champions League-plats i stort sett hela säsongen.

Men efter att Liverpool hittat formen och vunnit sju raka ligamatcher samtidigt som Newcastle tappat poäng här och där Jürgen Klopps lag sakta men säkert närmat sig bakifrån.

Därför var torsdagens match mot Brighton extra viktig för Newcastle. Seger där och en en plats i nästa säsongs Champions League skulle vara mycket, mycket nära.

När matchen väl började var det just Newcastle som var det hetare laget. Hemmalaget radade upp lägen i matchinledningen.

Men när Newcastle till slut gjorde kvällens första mål var det en Brightonspelare som var sist på bollen.

Wilson punkterade matchen

Deniz Undav skulle nicka bort en hörna, men i stället för att nicka bort bollen från eget mål skarvade han den i det fram till 1-0 för Newcastle.

2-0 kom också efter en fast situation, den här gången via en frispark från höger. Kieran Trippier skickade in bollen i straffområdet där mittbacken Dan Burn, som kom till Newcastle från just Brighton, nickade in 2-0 för hemmalaget.

Matchen slutade 4–1 till Newcastle efter att Callum Wilson punkterat matchen i den 89:e minuten. Minuten därefter gjorde Bruno matchens sista mål efter ett förarbete av Wilson.

Alexander Isak startade matchen men blev utbytt under tilläggstid.

I och med segern har Newcastle nu spelat ihop 69 poäng i Premier League. Jagande Liverpool har 65 och de båda lagen har två matcher kvar att spela.

Därmed räcker det för Newcastle att vinna en av sina återstående matcher, mot Leicester och Chelsea, för att säkra en plats i nästa säsongs upplaga av Champions League.