Den första fotbollströjan jag ser är FC Barcelonas. Jag hinner knappt lämna centralstationen i Newcastle. ”Shame on one you, Gordies”. Jag trodde bättre om er.

Det blir dock ändring.

Efter en tio minuters rask promenad uppenbarar sig St James' Park. Byggd på en liten höjd – imponerande och triumferande.

Nu blir det mesta vitt och svart. Allt faktiskt. Samtidigt rätt avskalat och stillsamt.

Med tanke på att klubben bara är detaljer ifrån att göra klart med sin dyraste värvning någonsin hade man kunnat tänka sig lite stoj och stim. Lite väntande och längtande supportar. Lite hype!

Men runt arenan är det stillsamt. Kanske för att de senaste rapporterna talar om att Alexander Isak befinner sig på träningsanläggningen, vad vet jag …

Utanför spelaringången parkerar en äldre man i Newcastle United-tröja sin cykel och vandrar in. Han är ingen spelare.

Kort efter passerar Mark Hutchinson med barnvagn och son, Harry. Stora Newcastle United-supportrar båda två visar det sig.

– Harry sjunger redan alla sånger – då är han bara två och ett halvt!

– Varje gång vi sätter oss i bilen säger han: ”Sätt på Newcastle-sångerna!”. Och när jag är i väg och jobbar på veckorna skickar min fästmö filmer på honom när han ligger i sängen och sjunger.

Har han någon favoritspelare?

– Nej, inte än.

Men kanske snart. Isak.

– Är han bra?

Mark Hutchinson ser frågande ut.

– Han är bra, svarar jag.

Vad ska jag annars säga.

– Jag har aldrig sett honom spela. Jag följer inte spansk fotboll. Men jag såg att Zlatan (Ibrahimovic) sa något om att han är framtiden för svensk fotboll så …

Då måste han ju vara hyfsad i alla fall, tycks Mark Hutchinson resonera.

Harry? Han fokuserar mest på om han ska hugga in på ett rött eller grönt äpple härnäst. Det blir ett grönt.

Klockan tickar. Lugnet fortgår. Tills 14.30. Alexander Isak presenteras, värvas in för över 700 miljoner kronor från Real Sociedad, och det är som att området kring St James' Park vaknar till liv. Folk strömmar till. Mest till supportershopen. Det ska köpas nya matchtröjor! Snabbt.

Muadh Rafi, 6, kliver glatt ut ur butiken. Han bär ett färskt grönvitt bortaställ med ”Isak” på ryggen. Och nummer 14 då.

– Han var troligtvis ett av de första barnen att få ett, säger pappa Ajaz.

– Han tittade på Youtube-filmer i går. Vi är exalterade över att Isak kommer hit.

Tror ni att han kommer göra succé?

– Självklart!

Ajaz svarar. Sedan tittar han på Muadh.

– Hur många mål tror du att han kommer göra i år?

– Han kommer göra 1 000 mål för oss!

– Den här säsongen?

– 40 …

– Om han gör det hade det varit fantastiskt!

Ajaz ler.

– Det är länge sedan den här typen av spelare kom till Newcastle. Så när någon likt honom skriver på …

Höjs förväntningarna.

Brorsan Hasin, 4, verkar dock inte lika övertygad. Han valde en matchdräkt med Bruno Guimaraes namn på ryggen.

– Han är den populäraste spelaren. Det är galet!

Personalen inne i supportershopen är överens.

– Men över helgen kommer det säljas hundratals, om inte tusentals, Isak-tröjor, säger manager Micheal.

Kanske fyller de stan – ända ner till centralstationen.

– Det är en grym värvning, vi behövde en anfallare, säger Luke Groundwater.

Han, och kompisen Jack Lockey, har gjort som Muadh Rafi och tryckt ”Isak” på ryggen. Efter att 22-åringen hade presenterats tog de sig omgående till supportershopen. Sprang närmast.

– Tröjorna hade vi köpt innan, nu ville ha ett tryck på dem.

Vad vet ni om Isak?

– Jag vet mycket! Och jag är verkligen exalterad över att han ska komma hit, säger Luke Groundwater.

– Vi såg han göra det där solomålet under EM!

– Det var briljant.

Det var det. Nu återstår det att se om han kan lyckas göra samma sak i norra England.

Många hoppas.

Uppgifter: Isak överens med Newcastle – dyraste svensken någonsin