Mourinhos ”kupp” mot United på deadline day

Ole Gunnar Solskjaer, Ed Woodward, och Manchester United fick sin Rashford-ersättare.

Den nigerianske anfallaren Odion Ighalo lånas in under ett halvår från den kinesiska klubben Shanghai Shenhua. Enligt London Evening Standard ser United dock Ighalo som en kortsiktig lösning och ingen spelare de vill satsa på under en längre period.

Evening Standard rapporterar dessutom att den förre Manchester United-tränaren José Mourinho försökte sätta käppar i hjulen för värvningen.

Odion Ighalo under tiden i Watford. Foto: JAMES MARSH/BPI/REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

José Mourinho försökte kapa affären

Mourinho tränar numera Premier League-rivalen Tottenham Hotspur och enligt den brittiska tidningen försökte han ”kapa” dealen genom att försöka övertala Ighalo att välja just Spurs i stället för United.

Men 30-årige Ighalo uppges vara United-supporter sedan barnsben, vilket gjorde valet enkelt.

Manchester United möter Wolverhampton i dag lördag, och sedan har laget en paus på 16 dagar innan nästa ligamatch, borta mot Chelsea den 17 februari.

