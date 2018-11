Mourinho avslöjad: Riskerar att straffas

Manchester United låg under med 0-2 hemma mot Newcastle och var på väg mot ett jättefiasko. Då gjorde laget tre mål under de sista 20 minuterna och Alexis Sánchez fastställde slutresultatet 3-2 på tilläggstid.

Tränaren José Mourinho var dock långt ifrån nöjd med sitt lags insats.

Tv-kamerorna fångade portugisen under ett utbrott, där man först påstod att Mourinho tittade in i kameran och sa: ”Fuck off, sons of bitches”, skriver Manchester Evening News. Förbundet hade tagit hjälp av en portugisisk läppläsare som fastställt orden och i dokument, som tidningen tagit del av, säger läppläsaren att orden är ”extremt olämpliga”.

Dubbla läppläsare inkopplade

Mourinho överklagade det hela och slapp undan straff. Nu skriver Daily Mail att José Mourinho tog hjälp av en egen läppläsare som menar att portugisen sa ”Fuck, yeah”, ord som ska ha uppstått spontant i glädjen över att ha vänt på matchen.

Samtidigt har FA beslutat sig för att överklaga beslutet, något som innebär att José Mourinho kan komma att straffas i alla fall.

Fortsättning lär följa.

FÅ BÄST KOLL! Följ Manchester United – direkt i Messenger