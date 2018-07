”Mourinho är arg – riktigt missnöjd”

Anthony Martial värvades till Manchester United från Monaco för runt en halv miljard kronor 2015. Sedan dess har han visat prov på ojämn form – och hans relation med tränaren José Mourinho knakar i fogarna.

Storbråk i United

Under sommaren har det spekulerats i att fransmannen vill bort från Old Trafford. Rykten som späddes på i går när The Telegraph skrev att Martial rest från Uniteds träningsläger i USA hem till Paris för att medverka vid födseln av sin son.

Nu rapporterar BBC att Mourinho är både "arg" och "riktigt missnöjd" som en konsekvens av Martials beteende. Samme Martial ska dessutom ha sagt till sina lagkamrater att han inte kommer att återvända till Uniteds försäsongsläger, trots att klubben har två träningsmatcher kvar på schemat.

Men om Mourinho är arg, så håller han det i så fall inom sig.

– Alla får göra som man tycker är rätt och när en man ska bli pappa, det är andra gången i hans fall, och han bestämmer sig för att det är väldigt viktigt för honom att resa, då har ingen rätt att stoppa sig, sa han på presskonferensen efter Uniteds träningsmatch mot Milan.

Mourinho vill dumpa Martial

Enligt Manchester Evening News planerar Mourinho att dumpa stjärnan så fort en annan klubb lägger ett adekvat bud. Tidigare har Chelsea, Bayern München och Borussia Dortmund omnämnts som intressenter.