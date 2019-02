Missen får stjärnans fru att skratta tills hon gråter

Livet leker för makarna Nilsson Lindelöf. Victor har efter en tung start spelat till sig en ordinarie tröja i Manchester United. På hemmafronten håller hustrun Maja Nilsson Lindelöf på att bygga på sitt varumärke som influencer – samtidigt som hon väntar parets första barn.

De blir intervjuade tillsammans i veckans avsnitt av Skavlan och lockar till skratt när Maja rättar sin fotbollsspelande make, som har svårt att skilja på ”box” och ”ask”.

Bryter ihop i taxin

Men det största skrattet stod Maja Nilsson Lindelöf för själv, på vägen till London för att spela in Skavlan.

Makarna Nilsson Lindelöf åkte med chaufför in till flygplatsen, och när Victor skulle ge instruktioner till föraren, missade han att bilen kom med en internmikrofon. I stället lutade han sig ut genom fönstret och skrek till föraren, vilket fick Maja att skratta tills hon grät.

Händelseförloppet finns fångat i Maja Nilsson Lindelöfs videoblogg – komplett med Victors förtvivlade svårighet att göra sig förstådd av chauffören.

– Vi ska till Grant Way. Grant Way. G-R-A-N-T Way. Nej, nej, G.R.A.N.T Way!, skriker Nilsson Lindelöf i klippet.

”En av de roligaste grejerna i dag”

Nilsson Lindelöfs dråpliga tankevurpa har blivit upplockat på Twitter och av de engelska tabloiderna. Engelska tidningen Daily Star beskriver sekvensen som ”otroligt kul”, och Twitterkontot United Report, som har över 100 000 följare, utnämner klippet till ”en av de roligaste grejerna du kommer att få se i dag”.

På söndag möter Victor Nilsson Lindelöfs Manchester United ärkerivalerna Liverpool.