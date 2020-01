Ända sedan 2010 har Nent Group – mer känt som Viasat – haft rättigheterna till Premier League i svensk tv. Sedan 2016 har man dessutom haft rättigheterna i Finland och Danmark.

Bolaget förlängde sina rättigheter så sent som i juni 2018, och kommer att sända Premier League fram till och med säsongen 2021-22.

Men vad som händer därefter är ännu inte säkert.

Alldeles nyligen öppnades budgivningsprocessen för rättigheterna med start för säsongen 2022-2023, och Dagens industri rapporterar om det ska finnas möjlighet för aktörerna att lägga två separata bud:

Ett på rättigheterna till en enskild marknad (till exempel Sverige)

Ett på rättigheterna för de fyra länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland)

Dessutom ska längden på rättigheterna kunna bli antingen på tre år, alternativt sex år. Enligt brittiska SportBusiness så har Premier League också utökat antalet tv-sända matcher som erbjuds från dagens 232 till någonstans mellan 237 och 250.

Manfred Aronsson, tidigare på TV4 och MTG och numera branschexpert, tror att Nent Group kommer att utmanas av flera aktörer för kommande rättighetsperiod.

– Jag skulle säga att det står mellan Nent Group å ena sidan, och Telia/C More å andra sidan, för Discovery har just tagit över allsvenskan, säger han.

Som bekant köpte Telia upp både TV4 och C More under 2019.

– Vi är alltid intresserade av bra rättigheter, mer än så kan jag inte säga, säger Ludvig Ternstedt, pressansvarig för sportfrågor på TV4 och C More.

Miljardkamp att vänta om Premier League-rättigheterna

Discoverys kommunikationsdirektör, Daniel Lagerqvist, är även han fåordig.

– Vi fokuserar just nu för fullt på allsvenskan, superettan och sommar-OS i Tokyo. Rent principiellt så är vi alltid intresserade av rättigheter som kan vara lönsamma och som passar vår strategi. Men att kommentera specifika rättigheter som vi inte innehar i dag avstår jag ifrån, säger Daniel Lagerqvist.

Oavsett vilket tv-bolag som vinner budkriget så kommer det att kosta. Sedan tidigare har SportExpressen rapporterat om att Nent Group betalat omkring en halv miljard kronor per säsong för att sända Premier League.

Prislappen har av allt att döma ökat – vilket betyder att det handlar om summor i miljardklassen, oavsett om det nya avtalet kommer löpa över tre eller sex år. Olof Lundh skrev i januari i Dagens Industri att det nya avtalet, om det löper över sex år, kan komma att kosta uppåt fem miljarder kronor.

– Det finns väldigt få rättigheter på marknaden som har en sådan avgörande betydelse för hur maktförhållandet mellan olika streamingtjänster ser ut. Där sticker några rättigheter ut – som Premier League och SHL. När Premier League förändrar rättighetsperioden till sex år i stället för tre så blir känslan lite att det är nu eller aldrig, säger Manfred Aronsson och fortsätter:

– Jag skulle hävda att det är den viktigaste rättighetsförhandlingen ihop med SHL de senaste 25 åren.

Nent Group vill inte kommentera

För att sätta förhandlingen i perspektiv så liknar Aronsson det vid ett av de bredaste underhållningsprogrammen vi har i Sverige.

– Det är som att TV4 skulle ta Melodifestivalen i tio år framåt från SVT. Det finns en chans att göra det – och den är nu.

Nent Groups kommunikationschef, Tobias Gyhlénius, vill inte uttala sig om bolagets ambitioner i de pågående förhandlingarna.

”Nent Group kommer fortsättningsvis att visa Premier League via vår streamingtjänst Viaplay och på våra kanaler till och med säsongen 2021-2022. Budgivningsprocessen för säsongerna efter 2021-2022 är nu öppen. Utöver det kommenterar vi inte framtida förhandlingar om rättigheter”, hälsar han i ett mejl.

Lundh i Börsmorgon: ”Premier League ville överraska”

Fotbollsjournalisten Olof Lundh medverkade nyligen i ”Börsmorgon” och pratade om Premier League-rättigheterna.

