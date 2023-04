Mikel Arteta tog över tränarjobbet i Arsenal i december 2019. Storklubben från norra London hade då ett par tunga månader bakom sig efter att den ikoniske tränaren Arsène Wenger lämnat klubben efter säsongen 2017/2018.

Efter en tung start har Arsenal successivt förbättrat sig under Artetas ledning. Just nu slåss man med Manchester City om Premier League-titeln.

Under sina säsonger som huvudtränare för Arsenal har Mikel Arteta gjort sig känd för att visa mycket känslor på sidlinjen och för att ha ett yvigt kroppsspråk - inte minst gentemot domare och har fått flera varningar under sin tid som huvudansvarig.

– Man kan alltid bli bättre, eller hur, sa Arteta efter en varning tigare under säsongen.

Artetas beteende sågas

Spanjorens agerande längs sidlinjerna har inte gått många förbi. En av alla som noterat det är den förre Premier League-spelaren Chris Sutton.

Han är inte speciellt imponerad av hur Arteta beter sig.

– Det råda inga tvivel om att Arteta har betett sig som en clown vid tränarbänken och experter älskar det, säger han enligt Four Four Two.

– De älskar att se tränaren hoppa upp och ner och ropa fjärdedomaren i ansiktet. Jag gör det inte, och jag tror att det är ett skådespel. Han lär säga något annat men det viktigaste är vad han säger i omklädningsrummet, fortsätter han.

Arsenal leder Premier League med sex poäng med åtta matcher kvar att spela. Manchester City jagar dem, är sex poäng efter och har dessutom en match mindre spelad.