Mängder av matcher runtom i Europa påverkas av stormarna Sabine och Ciara.

Den sistnämnda har redan tagit sig in över Sverige och bjuder på extremt hårda vindar och en hel del regn. Färjor och tåg har ställts in.

Tyska Borussia Mönchengladbach agerade redan under söndagsmorgonen. Det blir inget spel mot FC Köln i dag. Svenske backen Oscar Wendt får hitta på något annat.

”Fansens säkerhet kan inte garanteras. Beslutet fattades tidigt på morgonen efter en analys av den senaste väderprognosen. Ett nytt speldatum är ännu inte bestämt”, skriver Bundesliga-laget på sin hemsida.

Flera inställda matcher i England och Nederländerna

I Nederländerna, där Ciara har svept in med vindbyar på 33 meter per sekund, har förbundet beslutat sig för att ställa in samtliga fyra matcher i Eredivisie av säkerhetsskäl.

”Det är oansvarigt att spela fotboll och låta spelare åka till och från arenorna i dessa väderförhållanden”, skriver KNVB i ett pressmeddelande.

”Ciara Alert. Håll dig i säkerhet, boss!”, skriver AZ på sitt twitterkonto tillsammans med en bild på tränaren Arne Slot.

I England kommer Sheffield United-Bournemouth spelas som planerat vid 15.00.

Men på damsidan ställs fem matcher in, däribland två tunga derbyn: Everton-Liverpool och Arsenal-Tottenham. Det rapporterar BBC.