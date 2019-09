Phil Jones: - Sacked in the morning.

Ed Woodward: - Stop, we are on camera, stop.

Ingen har väl missat den lilla konversationen mellan skadade backen Jones och Uniteds vd Woodward under helgens förlustmatch mot West Ham? Framförallt är den för alla neutrala fotbollssupportrar väldigt rolig, men allvaret i Woodwards ansikte skvallrar om en allt annat än harmonisk stämning i ledningen.

Och helt ärligt, det hade väl bara fattats det efter ytterligare ett bottennapp.

Frågan är vad man ska göra? Det finns statistik som talar för nuvarande tränaren Ole-Gunnar Solskjaer men framför allt finns det siffror som talar mot norrmannen.

Sedan finns de faktiskt upplevda matcherna, det som i mina ögon inte kan beskrivas som något annat än ett totalt fiasko. Nu har man under flera säsonger lämnat in kärran på reparation men problemen blir man aldrig av med. När en rostig del bytts ut hittas nästa angripna parti. Föraren blir man heller aldrig klok på.

Skrota och köp nytt

När Mourinho hade slirat på kopplingen lite för länge hoppade Solskjaer in och började damma in i den ena pelaren efter den andra. Samtidigt är motorn på väg mot ett totalt haveri. Vad gör man med bilar som får hjärt/lung-räddning tre gånger per år? Just det, skrotar skiten och köper nytt.

Hur en av världens rikaste klubbar kan sitta och titta på när konkurrenterna kör runt i 2019-modellerna är för mig en gåta. Nej, Manchester United i det här skicket går inte att rädda och desto snabbare maktherrarna förstår det desto bättre.

Börja som sagt med att hindra det som just nu ser ut som en första klassens fyllestyrning. Okej, allt är så klart inte Solskjaers fel, men han har ett stort ansvar för de sportsliga resultaten. Ta in en tränare som, på kort sikt först och främst, kan sätta grunderna till ett vinnande spel.

Max Allegri finns ju där och skulle gladeligen ta över Manchester United. Det blir ingen champagnefotboll under italienaren men räkna med att han kommer få upp laget ur diket och in på rätt väg igen. Allegri bygger alltid starka grunder och gjuter några pelare som inte viker sig oavsett motstånd. Efter det kan man börja fundera på en mer långsiktig strategi.

Ibland blir det bara fel

Ibland blir det fel, det måste man ibland inse i tunga ansvarspositioner. Just när det gäller en så viktig roll som tränarposten gäller det att ha mod och handlingskraft för att förändra. Ibland blir det bara fel, men dra inte ut på det för länge när det är så uppenbart att det inte funkar. Jag har Milans tränare Marco Giampaolo under lupp. Det lät bra men ser hittills ut som ett felval. Vi har Jimmy Thelin i Elfsborg som uppenbarligen inte blev bra. Det må bli kostsamt både emotionellt och ekonomiskt men här krävs det att ledningen agerar.

”Sack him in the morning”, sa Phil Jones. Jag säger: Lyssna och agera, Woodward.

Den här upplagan av Manchester United behöver en ny chaufför, sedan kan man skrota och köpa nytt.

Sista tipset: När ni ändå är på skroten, spänn fast Woodward ordentligt och låt honom hänga med in i krossen.