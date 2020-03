Manchester City har varit en maktfaktor i den engelska Ligacupen de senaste åren. 2014 nådde de sin första final sedan 1976 och besegrade då Sunderland med 3-1.

Därefter har de varit i ytterligare tre finaler (2016, 2018 och 2019) och vunnit samtliga.

Aston Villa å sin sida nådde sin första ligacupfinal sedan 2010 (som de förlorade) och senast lagen möttes i ligan i januari vann City med förkrossande 6-1.

Sett till den statistiken skulle det här bli en enkel match för City, men Villa öppnade piggt och höll i taktpinnen under de inledande 15 minuterna. Men City åt sig in i matchen och en sekvens briljans fixade det första målet efter 20 minuter.

City gjorde 2-0 på feldömd hörna

Rodri spelade fram ungtuppen Phil Foden som nickade ner bollen till Sergio Agüero som tryckte in 1-0. Tio minuter senare fick City en felaktigt dömd hörna. På den nickade Rodri in 2-0 och Aston Villaspelarna var rasande på domaren. Förgäves.

Men även om det såg mörkt ut för Birminghamlaget så hittade den väg tillbaka in i matchen. Innan den första halvleken var över utnyttjade Vill slarv från Citys John Stones, fick fri lejd nerför vänsterkanten och hittade med ett perfekt avvägt inlägg in till Mbwana Samatta som skallade in reduceringsbollen.

Claudio Bravo räddade City

I den andra halvleken styrde City det mesta av spelet, dock utan att få in ett avgörande 3-1-mål. Då vittrade Villa blod och med fem minuter kvar la de in en extra växel.

I den 88:e minut vaskade de fram en hörna som Björn Engels nådde högst på och tryckte en nick mot mål. Claudio Bravo hann dock dit, styrde bollen i stolpen varpå Cityförsvaret kunde rensa.

Claudio Bravo har fått utstå hård kritik för sina insatser i Citytröjan de senaste säsongerna, men här blev han hjälte. Efter räddningen kunde inte Aston Villa skapa något mer och City vann sin tredje raka Ligacuptitel.

Firandet hos Citystjärnorna var sparsamt, desto värre var bedrövelsen hos Aston Villastjärnan Jack Grealish. Efter slutsignalen låg han ner i gräset, till synes helt knäck och fick tröstas av Citys John Stones och Fernandinho.