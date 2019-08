Man City bötfälls – men slipper värvningsförbud

Skyddet av minderåriga är ett viktigt inslag i Fifas övergripande regelverk för övergångar av spelare och Fifa har undersökt Manchester Citys internationella övergångar under flera år.

Klubben hotades först att tvingas till ett värvningsförbud har att ha brutit mot artikel 19 i FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. The Sun rapporterade att om Fifa planerade att ge Manchester City ett värvningsförbud under två transferfönster. Samma straff fick Chelsea under början av året för rekryteringar av spelare under 18 år.

Manchester City slipper värvningsförbud

Men i dag kom domen: Manchester City undviker transferförbud men får böta drygt 3,2 miljoner kronor i stället efter att ha brutit mot Fifas reglar angående internationell övergångar och registrering av spelare under 18 år, meddelar Fifa.

Dock är City långtifrån ensamt om att straffas för regelbrottet. Bortsett från Chelsea har även Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid blivit straffade efter att ha brutit mot regeln.