Efter de parodiska scenerna hemma mot Liverpool i helgen var det ett rejält vingklippt Manchester United som reste till London.

Hela tio namn återfinns på skadelistan och Ole Gunnar Solskjaer fick plocka upp tre ungdomsspelare för att få ihop en full matchtrupp på Selhurst Park.

Inför matchen sa den norske tränaren att det rådande skadeläget öppnar upp för formsvaga spelare som Alexis Sanchez och Romelu Lukaku – och att det var dags för dem att höja sig. Och den belgiske anfallaren verkar ha tagit åt sig av orden.

En halvtimme in i matchen stod Luke Shaw för en soloräd och passade in till Lukaku – som placerade in bollen säkert invid målvaktens vänstra stolpe. Otagbart för Vicente Guaita.

United vägrar förlora under Solskjaer

I inledningen av den andra kom mål nummer två.

Den här gången efter en hörna. Efter en rörig situation nickade Victor Nilsson Lindelöf ner bollen till Romelu Lukaku, som höll undan sin försvarare och skickade in 2-0.

Crystal Palaces högerback Joel Ward fick in en reducering med 25 minuter kvar att spela, men närmare än så kom aldrig hemmalaget.

Manchester United täppte igen bakåt, satte 3-1 genom Ashley Young i slutminuterna, och tog tre nya välbehövliga poäng i jakten på Champions League-platserna. Laget har fortfarande inte förlorat en Premier League-match under Solskjaer och sviten är nu uppe i elva raka matcher.

– Vi vill dominera, vi vill göra mål och vi vill hålla nollan. Jag tycker att vi hade matchen under kontroll, säger Romelu Lukaku.

Han passar på att hylla vänsterbacken Luke Shaw, som har gått från klarhet till klarhet den här säsongen.

– Luke Shaw är säsongens spelare för oss, tycker jag. Jag är glad över att han passade mig vid det första målet. När spelare snart kommer tillbaka från skada kan de bidra till spelet, vi har ett väldigt starkt lag, säger Lukaku.

