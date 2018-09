Liverpoolikonens dom: ”Måste lämna United”

För två år sen kom han från ingenstans och gjorde succé överallt.

Marcus Rashford, då 18 år gammal, kastades in i ett vingklippt Manchester United under våren och öste in mål. Han gjorde mål i sina debutmatcher i såväl Premier League som Europa League och togs sensationellt ut i det engelska landslaget.

Och ja, han gjorde mål även i den debuten.

Rashford behövde bara 135 sekunder för att hitta nätet i träningsmatchen mot Australien och blev på köpet tidernas yngste målskytt i det engelska landslaget.

Carragher: Rashford måste lämna United

Den 20-årige anfallaren anses fortfarande vara en av landets absolut största framtidsnamn och i går gjorde han matchens enda mål när England slog Schweiz med 1-0.

Och i helgen satte han öppningsmålet mot Spanien i Nations League.

Men i klubblaget är hans plats inte alls lika självklar.

Den unge anfallaren, som trivs som allra bäst centralt, förpassas ofta till kanten i Manchester United till förmån för Romelu Lukaku. Och under de fyra inledande ligamatcherna har han endast noterats för en start och två inhopp i José Mourinhos lagbygge.

Nu tycker Sky Sports-experten Jamie Carragher, tidigare storspelare i Liverpool, att Marcus Rashford bör se sig om efter en ny klubbadress.

– Om han måste lämna United? Jag tycker det. Romelu Lukaku går före Rashford och jag kan inte se att han (Rashford) ska kunna ersätta Lukaku så länge han är i klubben, säger Carragher i Sky Sports.

Carragher: ”Han är inte världsklass än”

Liverpoolikonen fortsätter:

– Kom ihåg när Lukaku var i Chelsea och han var tvungen att lämna. Han kom till Everton och utvecklades till en toppklassanfallare, för att sen flytta till Manchester United. Kanske är Everton den typen av klubb som en sån som Rashford bör kolla på. En klubb utanför topp sex.

Enligt Carragher är det viktigt att Rashford får spela på sin naturliga position på regelbunden basis för att han ska fortsätta utvecklas.

– Man kommer till en punkt då man vill spela varje vecka. Kommer han att kunna vara ordinarie i det engelska landslaget och i Manchester United framöver? På den positionen måste man vara världsklass och det är inte Marcus Rashford än. Men han kan bli det och då tror jag att det krävs att han lämnar, för att sen komma tillbaka till något av topplagen om några år, säger Carragher.

