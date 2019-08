Efter att ha vunnit med 4-1 mot Norwich i premiären skulle Liverpool åka till Southampton för att ta sig an en bortamatch utan förstamålvakten Alisson.

Men Liverpool var pressat under den första halvleken.

I den 20:e minuten fick Adrian, som ersatte Alisson i målet, stå för en riktigt bra räddning när han reagerade blixtsnabbt på Maya Yoshidas nick.

”Vilken kalldusch”

Efter att hemmalaget Southampton haft de farligaste lägena i den första halvleken var det ändå Liverpool som skulle gå till halvtidsvila med en 1-0-ledning. Långt in på tilläggstiden vek Sadio Mané in i banan och skruvade läckert in hans första mål för säsongen.

– Vilken kalldusch för Southampton, säger Viasats kommentator Anders Bjuhr.

Målvaktstavla av Adrian

Sadio Mané spelade sedan fram bollen till Roberto Firmino som kyligt placerade in 2-0 för Liverpool i den 71:a minuten.

Men det skulle bli spänning i matchen.

Med bara åtta minuter kvar blåste Danny Ings liv i matchen. Eller ja, man kanske kan säga att Liverpools målvakt gjorde det.

Adrian fick en hemåtpassning, tog säkert emot bollen, men när han skulle göra sig av med bollen spelade han ut bollen rakt på Danny Ings och bollen gick in i mål. En riktig målvaktstavla av Alissons ersättare.

Men Liverpool kunde hålla undan och ändå vinna matchen med 2-1.