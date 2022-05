Liverpool behövde tre poäng för att behålla serieledningen. Tottenham behövde tre poäng för att kunna haka på i Champions League-jakten.

Den första halvleken på Anfield bestod av två ramträffar, en från Liverpools stjärnmittback Virgil van Dijk och en från Tottenhams centrala mittfältare Pierre Höjbjerg.

Noterbart från den första halvleken var också att Dejan Kulusevski redan efter kvarten spelad blev liggandes i gräset efter ett knä i ryggen av Thiago, men svensken repade sig och kunde fortsätta spela.

I stället var det i inledningen av andra halvlek som första målet skulle komma – och det var läckert.

Tottenhams Harry Kane sög ner en krossboll, drev bollen in i banan och hittade landsmannen Ryan Sessegnon som i sin tur spelade in till Son Heung-min som från nära håll enkelt stötte in ledningsmålet på ett tillslag.

Diaz lurade Kulusevski - prickade in kvitteringen

Liverpool skulle dock komma tillbaka. I matchens 74:e minut skottfintade sig Luis Diaz förbi Kulusevski och sköt ett skott som via Rodrigo Bentancur ställde Hugo Lloris i Tottenhamkassen.

Dejan Kulusevski byttes ut efter 85 minuter och kunde från sidan notera att det inte blev några fler mål i matchen.

1-1 på Anfield innebär att Liverpool och Manchester City har lika många poäng men City har nu en match till godo. De möter Newcastle på hemmaplan under söndagen.

Tottenhams kryss gör att de har en pinne upp till Arsenal på sista Champions League-platsen, men på samma sätt här lirar Londonrivalen under söndagen då de tar emot Leeds på Emirates Stadium och kan därmed rycka.

