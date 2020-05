Adama Traoré sågs i unga år, då han tillhörde Barcelona, som en supertalang. Men han fick aldrig riktigt någon utväxling i den spanska storklubben och gick till England och Aston Villa.

Traoré har varit i England sedan 2015, men inte nått upp till den potential folk såg i honom som ung. Förrän den här säsongen.

I Wolves har 24-åringen tagit det sista klivet och blivit en mardröm för samtliga försvar att möta.

Liverpool jagar succéspelaren Traoré

Med en kombination av teknik, snabbhet och enorm styrka har han stormat som ett ånglok mot motståndarbackar under säsongen.

Och nu kan han vara på väg att storma mot en ny och större klubb. För enligt The Sun ser Jürgen Klopp Traoré som en perfekt förstärkning till Liverpools offensiv och ska enligt The Sun vara redo att lägga hela 700 miljoner kronor under sommaren för att Wolves ska släppa honom.