Sänkte gamla klubben efter galen avslutning

Manchester United åkte på en tung förlust mot Young Boys i Champions League tidigare i veckan. Därför var det ett revanschsuget lag som under söndagen åkte till London för att möta West Ham.

Matchen inleddes intensivt och båda lagen turades om att bränna målchanser. Närmast var Bruno Fernandes vars skott räddades av Lukas Fabianski.

Drygt halvtimmen spelad tog West Ham ledningen. Said Benrahma fick bollen strax utanför straffområdet och drog iväg ett skott som styrdes via Raphael Varane och in i mål, bakom en chanslös David de Gea.

Men glädjen blev kortvarig.

Ronaldo ropade på straff

Fem minuter senare kvitterade United genom Cristiano Ronaldo. Portugisen mötte Bruno Fernandes inlägg och efter en retur kunde han enkelt sätta 1-1. Det var Ronaldos fjärde mål i United-tröjan sedan comebacken.

I den andra halvleken tog United över matchbilden helt men kom aldrig nära ett ledningsmål. I den 75:e matchminuten föll Ronaldo i straffområdet och ropade på straff. Men domaren Martin Atkinson friade. Sedan, i den 90:e matchminuten kom det avgörande målet – för United.

Inbytte Jesse Lingard, som var utlånad till just West Ham förra säsongen, fick bollen i straffområdet och drog iväg ett skott som satt i krysset och betydde 2-1.

– Jag är så glad för Jesse. Han hade det tufft i tisdags i Champions League. Bra passning av Nemanja (Matic) och mycket bra avslut, säger Ole Gunnar Solskjaer i Viaplay.

Men dramat var inte slut där. I matchens absoluta slutskede tog bollen på Luke Shaws hand i Uniteds straffområde. Mark Noble klev fram – och missade. David de Gea räddade straffen och Manchester United åkte hem med tre poäng.

– Jag tänkte bara: ”rädda bollen”. Jag är väldigt glad, säger de Gea.

Den svenske landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf var utanför matchtruppen. Enligt TT beror det på att han är sjuk.