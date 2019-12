Lindelöfs mardröm – självmål mot Everton

Manchester United har fått upp farten i Premier League med segrar mot både Tottenham och Manchester City.

Men i söndagens hemmamöte med Everton åkte Ole Gunnar Solskjaers gäng på ett dråpligt självmål.

I händelsernas centrum: Victor Lindelöf.

I den 36:e minuten skickade Everton in en hörna i Uniteds straffområde. David De Gea hamnade snett i situationen då han skulle boxa ut bollen, som i stället studsade in i mål via en ställd Lindelöf.

– Olyckligt för Victor. Det är klarat att De Gea måste göra det bättre, som målvakt måste man dominera i luften och han måste också få bättre hjälp från sina backar. Den skiftar lite bollbana också, säger experten Jonas Olsson i Viasat.

Självmål av Victor Lindelöf

Manchester United protesterade vilt efter målet och domaren tog hjälp av Var-gransking.

På reprisbilderna syns det hur Evertons Mason Holgate brakar in i De Gea precis innan målvakten ska boxa bollen.

– Kolla armbågen, säger Jonas Olsson.

Men Michael Oliver godkände målet och Manchester United fick gå till halvtidsvila i underläge. I pausen riktade experten Glenn Strömberg kritik mot David De Gea för spanjorens agerande i samband med målet.

– Det är De Geas mål. Ingen stör honom. Han ska komma ut med en helt annan pondus där. Han vänder bort både ansikte och rygg, det är ingen bra insats.

Texten uppdateras.