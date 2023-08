1: Manchester City säkrar ligan i april. Efter segerfirandet berättar Pep Guardiola att han uppnått allt som går i klubben och att han bryter sitt kontrakt i förtid efter säsongen.

Therese Strömberg: Om nu City ska vinna titeln igen så kan man väl önska att de här scenerna är en del av det. Eller nej, jag vill gå längre. De säkrar ligatiteln i april och Pep går på dagen. Direkt. Hejsvejs. Kevin de Bruyne som ändå varit skadad och borta 50 procent av matcherna får kliva in som spelande interimtränare och försöka hantera en skandalsugen Kyle Walker som Pep Guardiola tvingat kvar i klubben, och en Jack Grealish i fullt firarmode.

Eftersom City, precis som vanligt, är favoriter till att vinna den här ligan så är det detta vi behöver för att överleva tristessen kring det. Förra året hade de sin trippel och bataljen med Arsenal som under perioder av säsongen faktiskt var spännande. Vad ska de ha det här året? Att de kan bli första lag någonsin att vinna den engelska ligan fyra år i rad? Ja, men räcker det för att det ska bli det minsta kul eller spännande som utomstående? Nej.

Petter Landén: Ah, du väljer alltså att sätta dina pengar på hästen som oddsar 1.10, ett modigt och kul val av dig, herr frågeställare. I alla fall när det kommer till den första delen av frågan. För ja, det finns egentligen ingenting som tyder på motsatsen. Viktiga spelare som Ilkay Gündogan och Riyad Mahrez har försvunnit, men samtidigt har klubben värvat in – av alla expertröster att döma – en av världens bästa mittbackar de kommande tio åren. Att tippa emot City är rent ut sagt korkat.

Gällande del två, så nej, så blir det inte. Inte av den anledningen i alla fall. Enligt den logiken skulle Pep ha tackat för sig redan i somras, men det är inte huruvida han har något kvar att uppnå eller inte som håller honom kvar, utan att det inte finns en annan utmaning som just nu är intressant för honom. Tar för givet att Pep en dag vill övervinna Italien, men samtliga storlag där är i dag för instabila för att han ska hoppa på dem. Den dagen rätt ”utmaning” dyker upp, då är han borta på nolltid.

Pep Guardiola. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

2: Liverpool återvänder från de döda med Alexis MacAllister som mittfältsdynamo, vinner Europa League och blir främsta utmanare till Manchester City under säsongen.

Therese Strömberg: Ett: Liverpool var väl aldrig döda? Kanske försatta i koma, men aldrig döda. Två: Jag tänker inte utesluta någonting när det kommer till Liverpool, men någon främsta utmanare till titeln har jag svårt att se att de ska vara. Det kommer att bli riktigt tajt bara om topp fyra, med ett par lag som kommer vara klart bättre än förra säsongen (Liverpool ett av dem) och ett gäng som var bra redan då och har byggt smart inför denna.

Liverpool har gjort en, trots allt, efterlängtad renovering i truppen, och jag tror att de har gjort i stort sett allt rätt. Men det är också mycket rutin och hjärta som försvunnit ur truppen, och jag är inte helt övertygad om defensiven. Så nej, någon omedelbar tillbakagång till vad de har varit får vi inte se.

Petter Landén: Vet du, jag hade en kort period där jag drogs med i samma känsla. Darwin Nunez jobbiga förstaår avklarat, Luis Diaz tillbaka från skada, Mohamed Salah är fortfarande Mohamed Salah. Nu när de äntligen har vettiga mittfältare bakom sig så ser de ut som ett CL-vinnarlag igen… sen kollar man på defensiven. Vem är egentligen defensiv mittfältare i Liverpool numera? Virgil van Dijk är inte samma spelare efter sin svåra skada. Joel Matip – som på något outgrundligt sätt är yngre än van Dijk – känns inte som en toppförsvarare i Premier League längre och Ibrahima Konaté har än så länge inte blivit kvitt sina skadeproblem. För all del, Trent Alexander-Arnold är en väldigt speciell spelare, men knappast den som håller ihop defensiven. Offensiven räcker definitivt till en finalförlust i Europa League mot valfritt spanskt lag, men det är för skakigt för att slåss om ligatiteln.

3: Alexander Isak gör minst 15 mål och leder Newcastle till en Champions League-plats.

Therese Strömberg: Han har ofta varit ojämn i sitt målskytte hittills under karriären. Men det kanske egentligen inte säger särskilt mycket mer än att han är ganska ung fortfarande, och ligorna han trots allt levererat i är två av världens bästa. Förra säsongen tyckte jag att man såg en uppväxling och tydliga tecken på att om han bara får bli förstaval centralt så kommer vi kunna se honom göra den typ av säsong som du nämner. Och ja, jag tror att Newcastle tar en Champions League-plats - OM, om, de inte lägger för mycket fokus på att gå långt i just den turneringen redan den här säsongen. Då kommer de halka efter och få nöja sig med Europa League till nästa år.

Petter Landén: Det känns lite sjukt att säga, med tanke på att han bara gjort 15+ mål en säsong i sin karriär, men får han förtroendet som nia i Newcastle så fixar han det lätt. I fjol gjorde han 16 matcher som central anfallare i klubben med resultatet nio mål. Så förutsatt att han slipper testas som vänsterytter till Callum Wilson så blir det en säsong att minnas för Isak. I alla fall personligen, för klubben kommer missa Champions Leaguespel – och det helt enligt plan. För på samma sätt som Isaks övergång till Newcastle gjordes möjlig av det saudiska övertagandet så är den här säsongens relativa kräftgång ett resultat av detsamma. Det gick för snabbt till CL-spel för dem och det satte ägarna i en prekär situation – för nu kan de inte sparka tränaren Eddie Howe. Det spelar ingen roll hur bra resultat han gör – mer eller mindre – det finns inte en människa på planeten jorden som kan övertyga mig om att Howe är mannen som framöver ska leda Saudiarabiens stora klubblagssatsning och vara ansiktet utåt för den. Inte. En. Chans.

Därför, ett undermåligt transferfönster, in med Sandro Tonali från Milan för att ge fansen något, sen en godkänd sjätteplats i tabellen för att plocka in en sexigare namn. Därefter kan det bli åka av.

Alexander Isak. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / AP TT NYHETSBYRÅN

4: Evan Ferguson blir årets genombrott och Brighton visar än en gång att man inte behöver miljarder för att nå en Europaplats.

Therese Strömberg: Beroende på hur man ser på det så har väl Brighton faktiskt miljarder, men jag förstår vad du menar. Och jag tror att klubben kommer göra fina resultat och prestera på ett sätt som inte borde vara möjligt för dem i den här ligan även den här säsongen. Om det är Evan Ferguson som blir årets genombrott låter jag vara osagt, men det är klart det känns som att det finns ett läge för honom att ta en mer ordinarie tröja efter andra halvan av förra säsongen där han framför allt presterade bra precis runt årsskiftet. Sen ravear ju De Zerbi om Simon Adingra också som ska in i det här laget efter att ha gjort det bra i Belgien i fjol.

Petter Landén: Det känns nästan som att det är dags för Ferguson va? Tissel och tassel förra säsongen, en ordentlig jäkla anfallare, Manchester United-intresse och sen en otajmad skada på det. Är han hel i år finns det definitivt uppbackning runt honom som är spännande. Mitoma är kvar, Estupinian är kanon, värvningen av Joao Pedro känns rätt. Samtidigt har jag en sista-natten-med-gänget-känsla över Brighton. Hur länge till ska de smarta egentligen kunna kriga med de rika? De har redan länsats på mycket av den stab som byggt grunden till succén, sen helt plötsligt står Real Madrid vid dörren och plockar succétränaren De Zerbi. Caicedo försvinner nån gång och Mitoma likaså. Precis som att om det nu blir det här otroliga genombrottet för Ferguson, kommer han då stanna i Brighton? Jag hade velat att det skulle vara så, att de på Football Manager-vis bygger en dynasti där de vinner allt år efter år på att plocka rätt underbarn från Sydamerika, men verkligheten är en annan. I år njuter vi av det här Brighton för sista gången, inom tre år åker de ur Premier League.

5: Luton skräller sig igenom hösten, blir poplaget på allas läppar, men efter en skada på Carlton Morris rasar allt och laget åker ur.

Therese Strömberg: Luton är tyvärr snarare laget som alla tror ska bli poplaget som alla ska tycka om så himla mycket och vara så väldigt glada i. Men icke. De kommer att vara alldeles för dåliga för det. Så det spelar ingen roll hur mycket man älskar historien om hur de degraderats till National League, blivit supporterägda och tagit sig hela vägen till Premier League med ilskan gentemot FA som största drivkraft. När världens bästa fotbollsliga väl är igång handlar allt om hur bra du är, och jag har svårt att se att Luton ska vara tillräckligt bra för att få särskilt mycket uppmärksamhet så fort vi är sex omgångar in i säsongen. Återigen, tyvärr.

Petter Landén: Jag tänker bara säga det rakt ut, jag är redan så fruktansvärt less på Luton. Inget ont mot dem egentligen, det är en otrolig prestation i den moderna engelska fotbollen att ta sig till Premier League med femte lägst budget i the Championship. Men handen på hjärtat nu, hur många gånger har du inte sett tweeten (X:en?) eller instaposten med texten ”This is the entrance to Lutons stadium”. Hur högt kommer du inte sucka när Viaplay har gjort ett stort reportage av allt du redan läst om klubben inför deras säsongspremiär? Hur sexigt är det egentligen med ett lag där du inte riktigt bryr dig om en enda spelare? Nej, jag tror mycket mer på ett Vincent Kompany-lett Burnley med svenskintresse i Hjalmar Ekdal som poplaget ute i stugorna. De har gått från att vara ligans absolut dinosaurie under Sean Dyche till nästa Brentford.

Och just det, Luton åker ut oavsett. Det spelar ingen roll om den här Carlton Morris vinner skytteligan ens. Det kan faktiskt vara så att de slår bottenrekord i antal poäng i Premier Leagues historia.

6: Kai Havertz blir en av årets mest misslyckande värvningar.

Therese Strömberg: Jag köper inte snacket om att Kai Havertz är en dålig och oförklarlig värvning. Visst, han har inte fungerat särskilt bra i Premier League så här långt, men det har varit coronasäsonger och all möjligt skit som pågått i Chelsea under stora delar av tiden han varit här. Om Arteta nu så himla gärna vill ha honom så litar jag på att han har en plan för hur det ska falla väl ut. För varför skulle jag inte göra det?

Petter Landén: Likt din spaning kring Manchester City sticker du verkligen ut hakan igen, herr frågeställare. Hur skulle en mer eller mindre redan utdömd spelare som går för sisådär en 800 millar kunna misslyckas?

Nej, det är verkligen det säkra valet att spela på flopp. Men det är något som kittlar i den här övergången ändå, hoppet – eller vad vi ska kalla det – att Mikel Arteta har sett något i Havertz alla vi andra missat. Att han på rätt position och i rätt sammanhang kan bli den superstjärna han spåddes bli när han slog igenom i Tyskland. Det finns något i tanken på att Arteta och Havertz kan få oss alla att sätta skrattet i halsen och tvinga oss att hålla tyst nästa gång. Med det sagt, det är ärligt talat inte så mycket som talar för det. Ska vi vara ärliga så har han varit det så här långt i England – det Champions Leaguevinnande målet mot Manchester City trots allt. Han har nästan hunnit med 100 ligamatcher och det har mest blivit… mäh. En axelryckning. Aldrig riktigt, riktigt usel, men faktiskt aldrig särskilt bra heller. Han bara är där på planen.

Kai Havertz. Foto: JAVIER GARCIA/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL

7: Manchester United missar Champions League, trots kvartsfinal i turneringen. Mycket på grund av att Martinez och Varane båda missar över halva säsongen på grund av skador.

Therese Strömberg: Det är en bra, men inte särskilt pålitlig mittbacksgrupp Manchester United har, det får man säga. Jag tror nog att de kan lösa en Champions League-plats ändå, men om jag vänder på det och säger att det är mycket tack vare Victor Lindelöf i så fall? Om vi nu ska fastna i försvarsfrågan. Han har inte varit en mittback man tänker att United ska luta sig mot när de börjar närma sig toppen igen, men han har haft en otrolig förmåga att kliva fram när det behövs, inte minst förra säsongen. Under sommaren har ten Hag dessutom haft fina saker att säga om svensken (han har ju sagt rakt ut att Maguire behöver bli bättre än Lindelöf för att faktiskt få speltid framöver). Så om de ordinarie herrarna bara ser till att aldrig vara skadade samtidigt så ska det nog gå helt okej att försvara ändå.

Petter Landén: Nu, äntligen, en fråga som det finns lite edge kring. Det är faktiskt mer än troligt att den nyblivne 30-åringen Varane är indisponibel under betydande delar av säsongen. Sedan 2020 har han enligt sajten Soccerway haft totalt tio frånvaroperioder på grund av skada (och ytterligare fyra på grund av sjukdom), men Manchester United har ett ess i rockärmen. Den svenska försvarsvarianten av Emmanuel Adebayor. Minns ni honom, anfallaren som alltid var bäst när kontraktet var på väg att gå ut och ett nytt avtal skulle slutas, antingen med samma klubb eller en ny? I United finns en sån spelare i form av Victor Nilsson Lindelöf. Sedan övergången till United 2017 har han mer eller mindre gått in i varje vårsäsong med frågetecken runt sig. Håller han för att vara Unitedspelare? Det kan vara dags att byta till Lazio/Sevilla/Frankfurt. Och så vidare. Sen, som av ren magi, så får han chansen till följd av en skada, rotation eller vad som helst – och då tar han den alltid. I flera matcher är han sådär snuskigt stabil som när han är som bäst i landslaget och omöjliggör en försäljning – han är för viktig att ha kvar i klubben ett år till. Så kommer det bli i år med. Raphael Varane är precis tillbaka från sin ljumskskada när han åker på kristallsjukan i februari. In kommer Vigge, startar 15 raka, håller nollan i nio av dem och säkrar tredjeplatsen i ligan. Säsongen 24/25 då? More of the same.