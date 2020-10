Kritiken mot Solskjaer: ”Inte tillräckligt stark”

Manchester United värvade stort under transferfönstret och plockade in så väl Edinson Cavani som Alex Telles under DeadlineDay. Däremot så gick klubben miste om såväl Jadon Sancho som en ny mittback – som varit högt upp på klubbens önskelista något som tränaren Ole Gunnar Solskjaer varit missnöjd med.

Solskjaer riskerar sparken

Inledningen av Premier League har inte heller gått som önskat och United har bara vunnit en av de tre inledande matcherna. Laget åkte dessutom på en tung 6-1-förlust hemma mot Tottenham precis innan landslagsuppehållet.

Enligt uppgifter i England har de svaga resultaten fått klubbledningen – med Ed Woodward i spetsen – att börja tvivla på sin tränare. Solskjaers dagar sägs vara räknade om inte laget omedelbart börjar vinna matcher.

Stjärnan riktar kritik mot Solskjaer

Nu har även delar spelartruppen börjat tappa tron på Solskjaer. Enligt journalisten Duncan Castles har lagets mittfältstjärna Bruno Fernandes – som var Solskjaers drömvärvning i januarifönstret – öppet uttryckt sitt missnöje med tränaren och fått medhålla av flera av de etablerade spelarna i truppen.

Under 6-1-förlusten mot Tottenham ska Fernandes i paus ha kritiserat normanners taktik och skrikit ”Vi är Manchester United, det här borde inte få hända” vilket ledde till att han blev utbytt inför den andra halvleken.

– Fernandes känner inte att tränaren är tillräckligt stark eller kapabel för att föra truppen framåt”, säger Castles i The Transfer Window Podcast.

– Enligt mina källor är den allmänna känslan i Uniteds omklädningsrum att det kan bli en förändring på tränarsidan. Det är en svår situation för Solskjaer, fortsätter Castles.

Förväntar sig mer av ledningen

Vidare ska Fernandes vara missnöjd med klubbledningen och förväntat sig en större satsning för att utmana Liverpool och Manchester City om ligatiteln.

– Han (Fernandes) är missnöjd med att laget misslyckats med att värva spelare med kapacitet för att utmana om titeln, säger Castles.

Som ersättare till Solskjaer pekas den förre Tottenhamtränaren Mauricio Pochettino ut som ett drömnamn.