Körde över Wolves – efter Woods hattrick

Burnley har haft ett par tuffa veckor bakom sig. De senaste tre matcherna har det blivit noll poäng. För Wolves har formen pekats uppåt med två raka segrar.

Under söndagen ställdes lagen mot varandra och matchen rivstartades intensivt.

Drygt kvarten in i den första halvleken satte Chris Wood 1-0 och sex minuter senare slog anfallaren till igen. Wolverhampton försökte spela sig tillbaka och komma in i matchen, men laget körde in i en vägg. Med ett par minuter kvar av första 45 kom också 3-0. Chris Wood nådde högst upp på ett inlägg och 3-0 var ett faktum – en ren och skär överkörning.

I den andra halvleken fortsatte Burnley dominera och vann till slut matchen med hela 4-0. Därmed är ett nytt Premier League-kontrakt mer eller mindre säkrad.