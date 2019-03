Det har snackats om nervkris i Liverpool ett längre tag nu. Två raka 1-1-matcher, först mot Leicester och därefter mot West Ham, såg till att släppa in Manchester City i titelracet igen. Och i och med 0-0 mot Everton, samtidigt som City slog Bournemouth, ligger man nu en poäng från förstaplatsen.

Jürgen Klopp var inte sitt vanliga fryntliga jag efter matchen. Han var märkbart uppretad – och kom med en märklig förklaring i intervjun med Sky.

– Folk gillar inte när jag säger detta, men... Vinden. Den kom från alla håll vilket var uppenbart vid flera situationer, säger Klopp.

Klopps utbrott

På den efterföljande presskonferensen tappade tysken humöret fullständigt. En reporter antydde att Liverpool kunde tagit fler risker och plockat in ännu en forward – och då såg Klopp rött.

– Jag är riktigt besviken på din fråga. Riktigt besviken. Det här är inte Playstation. Har vi någon oavgjord match där vi inte försökt vinna? Ska vi slänga in en extra anfallare bara för att köra? Återigen, tror du att det här är Playstation? Man kan bara slänga in en anfallare och så förändras allt, säger Klopp enligt The Sun.

Klopp vägrar medge att Liverpool känner sig skakade av pressen att vinna klubbens första Premier League-titel någonsin.

– Är det inte nio matcher kvar? Vi har inte tappat fattningen, till skillnad från dig, säger Klopp.