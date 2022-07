Den brasilianske anfallaren Gabriel Jesus har ryktats till Arsenal ett par veckor.

Nu är han också presenterad som ”Gunners” nya anfallsstjärna efter att Alexandre Lacazette lämnat.

Under sina fem år i Manchester har Jesus 236 matcher och 95 mål. Nu vill han skapa nya minnen i Arsenal.

– För mig är fotboll konst. Jag vill spela i ett lag där jag kan uttrycka mig själv ihop med mina lagkamrater. Spela det ”vackra spelet”, säger Jesus i en video på Twitter.

Jesus fortsätter:

– Jag vill anamma den brasilianska fotbollsandan, göra folk glada. Det är därför jag är här. Låt oss skapa minnen ihop.

Även klubbens lagledning är nöjda över att ha löst affären.

– Gabriel är en spelare som vi har tittat på under en längre tid. Han är 25 år och en landslagsspelare som presterat på en hög nivå under lång tid, säger den sportsliga direktören Edu.

– Jag är väldigt glad, klubben har gjort ett väldigt bra jobb, säger tränaren Mikel Arteta.

Arsenal meddelar att han skrivit på ett flerårigt kontrakt.

