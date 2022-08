Stjärnans förvåning

Alexander Isak har haft ett par minst sagt hektiska dagar bakom sig.

Några dagar där diskussionerna med Premier League-klubben Newcastle trappades upp på relativt kort tid innan affären blev klar.

För under fredagen presenterades den 22-årige svensken av sin nya klubb i tröja nummer 14.

Detta sedan han ska ha köpts loss för en rekordsumma på över 700 miljoner kronor.

Allt trots att Real Sociedad inte förväntade sig att han faktiskt skulle lämna, inte minst efter hans första ligamål mot FC Barcelona i helgen.

– I söndags trodde vi inte att han skulle lämna, sade presidenten Jokin Aperribay till Movistar tv enligt The Athletic.

Men under de nästkommande 24 timmarna blev läget ett annat och Isaks representanter började på allvar jobba för en flytt till England. För det hela gick fort rent formellt, vilket det SportExpressen skrev om tidigare i veckan.

Så jobbade klubben med Isak

Rent praktiskt så flög en mindre delegation till Spanien efter detta för att träffa Isak och göra honom till en Newcastlespelare.

Trots det tränade han med sina nu före detta lagkamrater under onsdagen, samtidigt som ryktesspridningen satt i gång på allvar. Och hans kamrater var då också ovetandes om att han i princip var på väg att säga farväl.

Under fredagen flög Isak sedan till England i ett privatplan ihop med Newcastles representanter i form av sportdirektören Dan Ashworth och rekryteringsansvarige Steve Nickson. Detta innan han tränade med sina nya lagkamrater under fredagsmorgonen, genomförde läkarundersökningen och skrev på kontraktet. Allt innan presentationen av honom under eftermiddagen. Det ska ha gått så pass fort att han inte hunnit flyga ned några av sina närmaste till söndagens eventuella debut, enligt SportExpressens uppgifter.

Alexander Isak när han anländer till Newcastle.

Men väl på träningsanläggningen Darsley Park stötte han först på landsmannen Emil Krafth, försvaren som i veckan bars ut på bår i lagets cupmöte med Tranmere. Med stora leenden ses de båda möta varandra, vilket klubben även visar upp i ett videoklipp från fredagskvällen.

– Det är tråkigt att se honom så här, säger Isak om Krafths skada när huvudtränaren Eddie Howe dyker upp intill en massagebänk.

Samtidigt som Isak visades runt innanför väggarna på träningsanläggningen ska det ha varit kaos på utanför densamma. Supportrar sprang nämligen efter spelarnas bilar för att få en syn av den nya stjärnvärvningen.

– Runt 300 personer var här. Det var maniskt!, säger en av säkerhetsvakterna.

– När vi gör en stor värvning kommer det alltid mycket folk för att ta bilder.

Trots kaoset ska Isak ha stannat, skrivit lite autografer och tagit just lite bilder.

Under lördagen syntes han dock inte till. Det gjorde inte många andra spelare heller. Den egentligen enda som stannade var Matty Longstaff som på frågan vad han tycker om Alexander Isak konstaterade att ”han är väl rätt bra?”.

Alexander Isak ska, enligt den tidigare nämnda säkerhetsvakten, ha lämnat träningsanläggningen tillsammans med Joe Willock i dennes Lamborghini. Detta framför ett 20-tal supportrar.

I övrigt ska han ha spenderat sina första dagar i staden på ett av lyxhotellen nere vid floden Tyne, som exempelvis hotell Hilton.

– Det är där de placerar spelarna. Det är jag säker på, säger en dörrvakt på ett hotell i närheten.

Isak lämnade träningsanläggningen i Joe Willocks bil under lördagen.

Ett gäng tålmodiga supportrar hade under söndagen väntat på att få se skymten av Isak på träningsanläggningen från åtta på morgonen, tills dess att spelarna lämnade området vid ett-tiden när de rörde sig hemåt.

Dock fick inte alla spelare glada tillrop. Flyttryktade Martin Dúbravka var en av dem.

– You can fuck of to Manchester!, ropade en ung supporter efter honom.

”Isak var alltid 'the top target'”

Frågan är dock: vilken plats tar Isak i laget när det väl är dags för match?

Newcastle har sedan tidigare varit tydliga med att de kan lägga pengar på ”rätt spelare”. Nu har de en spelare som de vill förädla och nu tror de att de i allra högsta grad kan göra honom till en toppspelare. Detta samtidigt som Eddie Howe-favoriten och anfallaren Callum Wilson dragits med skadeproblem.

– De hade inte värvat någon anfallare under det här fönstret. Den enda anfallaren som de hade värvat sedan övertagandet var Chris Wood i januari. Prioritet den här sommaren var att värva anfallsspelare. De har Callum Wilson som anfallare vilket är svårt på vissa sätt. När han är hel är han en väldigt bra anfallare som gör mycket mål, men han är mycket skadad, säger Newcastle-experten Chris Waugh på The Athletic till SportExpressen.

Hur stor är den här värvningen för Newcastle?

– Det är en stor värvning. Värdet på övergången och profilen som Isak har. Han har haft en tuff säsong, men det är en spelare som upprepade gånger har kopplats ihop med stora klubbar. De har inte bestämt sig för att gå för honom, men Newcastle försöker värva spelare som de tror kommer bli de bästa i Europa. Värva dem innan de är det. De värvar potential. Så är det med Isak, säger han och fortsätter:

– Isak var alltid ”the top target”. Spelaren som alla inom klubben, hela rekryteringsteamet, Eddie Howe och alla i styrelsen var överens om skulle vara en bra värvning. Men Newcastle trodde att han var för dyr i ett skedet. Att de har lyckats, att de har spenderat mindre än vad de trodde ... De trodde att Real Sociedad inte skulle släppa honom för mindre än hans utköpsklausul.

Svensken fick fira ett sista mål i Real Sociedad mot FC Barcelona.

Så ska han användas i Newcastle

Just tränaren Eddie Howe som fått stora lovord om hur han fått sitt Newcastle att uppträda på planen.

The Athletic har skrivit om hur Howe hyser stor respekt för Solnakillen Isak och gillar egenskaperna han besitter. Han beskrivs som en ”Eddie Howe-spelare” och tränaren ska ha haft koll på sin nya adept sedan 2017.

– Han har redan gått igenom mycket. Han har stor erfarenhet redan och var med om mycket i ung ålder. Han flyttade till Tyskland tidigt och har spelat i stora klubbar, säger Howe.

Dessutom lyfter han, föga förvånande, Isaks offensiva kvalitéer.

– Jag tror att den engelska fotbollen passar honom. Han är atletisk och teknisk. Han har sina bästa år framför sig.

Isak har också lovordats av den tidigare Newcastleikonen Alan Shearer som ”gillar vad han ser” i Isak.

Klubbikonen Malcolm ”Supermac” Macdonald jämför honom också med Thierry Henry. Den spelare Isak själv förklarat att han ”gillat hela tiden” och nu även har samma nummer som.

Men hur passar Isak då in i Newcastle med bland andra Joelinton, Bruno Guimarães och Miguel Almiron?

Chris Waugh har sin idé klar.

– Det är en värvning som ger dem fler alternativ längst fram. De behöver addera mål. Isak är någon som kan spela med Callum Wilson. Även ute på kanten i en 4-3-3-formation.

Köpet av Isak kallas fantastiskt i en lokaltidning. I The Chronicle hyllas Isak av klubbikonen "Supermac".

Hur tror du att han kommer passa in i laget?

– Jag tror att när alla är friska kommer det förmodligen vara en front trio med Allan Saint-Maximin till vänster, Callum Wilson i mitten och Alexander Isak till höger. Om Wilson är skadad tror jag att Isak kommer spela i mitten. Newcastle ser honom som någon som kan spela i flera olika positioner, vara flexibel.

Stjärnans förvåning

Dessutom påstås Isak bli en av klubbens bättre betalda spelare. Men utan att nå upp till den engelske landslagsmannen och ytterbacken Kieran Trippier.

Samme Trippier som minst sagt blev förvånad när han fick träffa Isak i fredags. Han fick nämligen, ihop med målvakten Nick Pope, hälsa på svensken under läkarundersökningen.

Samtidigt pikade han en av lagets läkare, för svensken verkade vara efterlängtad.

– Du sa inte att han hade kommit doktorn, du lovade att berätta när han var här!, utbrast Trippier.

– Men det är kul att se dig.

Pope fyllde i:

– Jag sa ju till er att jag ville träffa honom, men nu är han ju här i alla fall.

Hur tror du att supportrarna kommer ta emot honom?

– Jag tror att de kommer vara väldigt exalterade. De var riktigt exalterade när Botman (Sven) kom och när Bruno (Guimarães) gjorde det. Jag tror att storleken på övergångssumman, att det är klubbrekord, och hypen som det har varit runt honom tidigare … Jag tror att fansen är väldigt exalterade. Det kommer vara press på honom, men likväl kommer fansen ge honom tid att anpassa sig, säger Waugh.

Men frågan är om han kommer att spela i söndagens möte med Wolves.

Det är nämligen inte likt Eddie Howe att slänga in ett nyförvärv i startelvan direkt.

– Jag skulle bli förvånad om han startar. Eddie Howe brukar inte göra så. Jag tror att han kommer inleda på bänken.

